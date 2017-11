La estrella del rock oculta

Publicidad

: el dios acicalado y erótico de la resistencia con guitarra en mano.Pero quienes encarnaron a ese personaje no salieron de la nada. Los representantes los pulieron y les dieron forma y, en la era del rock clásico, esos representantes a menudo eran hombres homosexuales.Durante décadas, no se hablaba mucho de la relación cercana entre los representantes y los músicos predominantemente heterosexuales a los que asesoraron. Sin embargo, recientemente se han convertido en un motivo de orgullo y celebración., una novela gráfica reciente que, fue un éxito en ventas en la lista de The New York Times, y ahora está en etapa de desarrollo como una miniserie de seis partes, con la aprobación del patrimonio deOtro creador de una imagen en la era clásica del rock,, que es el tema principal de una nueva biografía de Joe Hagan:, que enfatiza el papel que tuvo su sexualidad en la forma en que presentó a estrellas de rock masculinas a lo largo de la historia de la revista.

En 1967, Wenner fundó la revista 'Rolling Stone' junto a su mentor, el crítico de jazz, Ralph J. Gleason./ Foto: Cortesía



“Ser homosexual me dio una apreciación más detallada de la sexualidad de estos artistas”, dice Wenner en el libro. “Podía entender eso de una manera que otros no lo hicieron”.

y, mucho después de que cambiara esa ley, los hombres gays seguían siendo blanco de las detenciones policiacas, el chantaje y las golpizas. A Epstein lo atacaron una vez y fue blanco de chantaje antes de morir en 1967 a causa de una sobredosis accidental de pastillas para dormir y alcohol.Al mismo tiempo, muchos de estos hombres tuvieron mucho poder dentro de su círculo. Como representantes de algunas de las bandas británicas de rock más potentes de la época, estaban a la vanguardia de los sonidos, las sensibilidades y los estilos que demolerían y reconstruirían la cultura pop.Los representantes homosexuales de la época eran abiertos acerca de su sexualidad, aunque fuera solo entre amigos y colegas. Además de Epstein y Lambert, estaban(quien le dio forma a los rockeros británicos que llegaron antes que The Beatles, entre ellos Tommy Steele y Billy Fury).De acuerdo con Napier-Bell, parte de la razón por la que los hombres homosexuales de su era se dedicaron al negocio de la música fue que era una de las pocas áreas “donde podías salir del clóset. Era como un club privado”, dijo.Jim Fouratt, quien ha trabajado en la industria de la música desde la década de los sesenta, cree que los hombres que estaban en el círculo de Napier-Bell trajeron consigo un entendimiento especial de la imagen al entorno emergente del rock. “Como hombres homosexuales debemos reinventarnos para sobrevivir”, dijo. “Eso empata perfectamente con la mascarada del rock ‘n roll, con la fantasía”., argumenta que la orientación sexual de Epstein tuvo una fuerte influencia en la imagen pública de The Beatles.Al crear esos atuendos, los representantes hicieron más que influenciar la presentación de los músicos. Presentaron la imagen de un nuevo tipo de hombre. Conforme progresó la década de los sesenta, la androginia se volvió fundamental en la imagen masculina, con el cabello largo, la ropa de colores brillantes y, en el caso de los “mod” de mediados de los sesenta, vistosos trajes a la medida.

Chris Stamp junto a su socio Kit Lambert, quien pertenecía a la clase alta, por lo que también debió ocultar su orientación sexual./ Foto: Cortesía

Aun así, dada laen ese entonces, se habría esperado que los rockeros se sintieran algo incómodos con los hombres gay que los asesoraban.Al mismo tiempo, muchos hombres homosexuales venían de contextos más refinados que los rockeros, una experiencia que transfirieron a sus representados. “Brian venía de un mundo de música clásica y jazz”, dijo Tiwary.Además, en una era en la que la expresión homosexual se reprimía brutalmente, los hombres podían expresarse a través de los símbolos sexuales más influyentes del momento, lo cual creaba una suerte de ventriloquia erótica.