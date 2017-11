¿Te gustaría participar en Los Juegos del Hambre?

El pasado 20 de octubre fue inaugurado The World of The Hunger Games, un conjunto de atracciones inspiradas en la saga Los Juegos del Hambre. Se encuentra en Dubái, dentro del parque temático Motiongate, que a su vez pertenece al enorme complejo Dubai Parks and Resorts.



En el diseño de las atracciones participó Lionsgate, el estudio detrás de las películas. La sección de Motiongate está ambientada como Panem, la nación donde transcurre la acción de la saga. En el camino hay pantallas que presentan mensajes de dos personajes famosos de las películas: Effie Trinket y Caesar Flickerman.



La atracción más emocionante es el Capitol Bullet Train. Se trata de una montaña rusa que representa el medio de transporte donde viajan los "tributos". Para admirar más a profundidad cada uno de los "distritos", hay una experiencia en 4D que simula un aerodeslizador, que hace un viaje por Panem para llegar al Capitolio.



También se lleva a cabo un espectáculo musical de percusión, ambientado en el "Distrito 12", y para comer hay una cafetería llamada Peeta’s Bakery.



El parque Motiongate abrió sus puertas en diciembre de 2016 y presenta atracciones de otras películas famosas, como Ghostbusters o Shrek.