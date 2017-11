Denuncian a Freddy 'El Regio' de abuso sexual

Publicidad



"Me encerró en el baño del bar Woko el día de mi cumpleaños. Él me insistió durante un año previamente para tener sexo y por alguna razón (no quería) me rehusé. Antes de encerrarme en el baño, me envió una foto de su pene sin ningún aviso", relató.



"Quiero pedirles una disculpa por no hablar antes, por tener miedo y vergüenza, por no hablar por todas las que no tienen voz", escribió y aseguró que Freddy "El Regio" argumentó que las acusaciones eran mentira. Sin embargo, explica, Freddy no es el único:



"Este año me tomé fotos bajo la insistencia de @andrés azpilcueta y cuando me acompañó al elevador, se sacó la verga. No puedo evitar sentir correctividad en esas agresiones. No puedo evitar pensar en todas las niñas que son secuestradas, mutiladas. No puedo evitar pensar en toda la gente de la que abusó Freddy y Andrés y los protegieron".



"Me pongo a pensar que somos hermanas, que esto no es justo, que merecemos la libertad y que si alguien quiere decir algo, yo tengo que ser congruente y decirlo primero: no lo acepto, me amo y me respeto. No compito con otras mujeres y el amor no es una fuerza que me fulmina. Rebélate conmigo".

Freddy "El Regio" fue contactado para conocer su opinión pero no ha contestado.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los casos de acoso sexual han llegado a la escena de la comedia.En días recientes la standuperadio a conocer en su cuenta de Facebook la situación por la que, asegura, pasó hace un año con el comedianteDe acuerdo con Ramírez -quien asegura que el "Estrogeno fest" fue lo que le dio la fuerza para contar su historia- su caso no es aislado, pues tuvo conocimiento deEn su mensaje, Ramírez invitó a quienes hayan pasado por lo mismo a rebelarse con ella.