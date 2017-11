Después de ganar un 'Grammy' no sigue NADA, revela cantante

Hace un año que la cantante Jaramar obtuvo el Grammy Latino por "El hilo invisible", pero más allá de la autofelicitación, no le generó más.



"Cuando llega (el premio) dice uno: ‘creo sí me lo gané’, pero no cambia nada, no cobramos más, aunque sí esperamos que la atención de la prensa sea un poco más", dice.



"Siempre he producido mis discos y espectáculos, bajo ningún costo hago lo que otros quieren", agrega la cantante.



Tan es así, que el día de la ceremonia no asistió, pues prefirió estar trabajando.



"Ahora no sigue 'El hilo invisible 2' (risas), ese salió muy bien y hasta ahí, debo seguir haciendo las cosas como sé, el premio fue constatar que el camino andado ha valido la pena", recalca.



Ahora se encuentra promoviendo "Sueños" (un viaje), su más reciento disco, el cual presentará este sábado a través de un espectáculo multimedia en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris".

El escenario servirá para proyectar imágenes, la presencia de bailarinas y la lectura, en fragmentos, de un poema escrito por Carmen Villoro.



"Comencé la creación cuando estaba en la producción del anterior, quería que tratara de quién soy como mujer, como alguien que intenta explicar una realidad alterna donde hay historias, personajes, compañeros de viaje y surgen sensaciones como el miedo, el amor, la esperanza.



"Soy pintora y cuando componía pintaba, luego a partir de todas esas imágenes pintaba personajes que luego aparecían en las canciones", detalla Jaramar.



En el concierto estará acompañada por Alejandro Alfaro (guitarra), Ulises López (violonchelo), Carlos S. Vilches (contrabajo) y Luciano Sánchez (batería).



Jaramar presentará pronto la versión interactiva de la producción, con música y videos.



Por el momento no tiene más fechas para show multimedia.

