J Balvin harta a esta actriz por llamarla novia

Las bromitas del reguetonero J Balvin sobre una relación con la actriz Gaby Espino, no le han caído bien a la venezolana.



Y es que el colombiano de manera insistente afirma que ella es su novia, ella lo niega, además, quería llamar la atención de la ex pareja de Jencarlos Canela llamándola "pálida", pero tal parece que se equivocó de estrategia.



En entrevista para "Suelta la Sopa" expresó su descontento acerca del "jueguito" que realiza el cantante.



Y respecto a negar la supuesta relación, ella dijo: "No, sino que ya está un poquito largo y le han dado lugares como en todas las plataformas y todo, y no es cierto, o sea, de verdad, el día que yo tenga una pareja o algo no tengo por qué negarlo por ahora estoy soltera, estoy tranquila, dedicada a mis hijos a mi trabajo".