El costo del agua en los recibos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Irapuato (Japami) son excesivos en la calle José López Lira de la Colonia Segunda de San Gabriel, aseguraron vecinos de la zona.

Este incremento según denuncias ciudadanas se debe a que los medidores de agua que fueron instalados hace apenas algunos meses no funcionan correctamente.

“Hace 4 meses más o menos abrieron la calle y metieron tubería de drenaje para medidores de agua, a la semana de terminar regresaron a destapar que porque había fugas después hubo un tiempo de meses en el que no hubo agua en esta calle”, dijo Martín Zaragoza habitante de la calle.

Tras la ausencia de agua después de la colocación de los medidores, era una pipa la que venía a surtir a los vecinos, al regreso del agua a las viviendas inició el verdadero problema, llegaron recibos que superan por mucho la cantidad que anteriormente se pagaba.

“Entonces andaban las pipas repartiendo agua pero no tenían hora de llegada; ya hay agua ahora el problema es que el recibo esta saliendo muy elevado antes pagaba por mes 200 pesos por muy alto y ahora pago 900 pesos”, resaltó.

Ante esta situación se reportó a Japami la inconformidad a lo que la dependencia según los vecinos, respondió este registro de gasto de agua en sus casas se debía a fugas dentro de las mismas.

“Ahora Japami responde que es porque hay fugas dentro de las casas; a una vecina le llegó un recibo de un consumo excesivo, le dijeron que era porque tenía fuga en su pasillo, entonces abrió el vitro piso y la sorpresa fue que no tenía ninguna fuga”, destacó.

Martín Zaragoza, dijo que anteriormente pagaba al año al rededor de 2500 pesos y que en los tres meses que lleva utilizando su medidor el total que ha pagado ya supera la cantidad anual anterior.

AM, visitó la calle y los vecinos coincidieron con la denuncia del señor Zaragoza, además declararon que en la calle no hay agua todos los días y sin embargo aún en los días que no cuentan con el servicio, pueden observar que sus medidores continúan registrando gasto.

Los vecinos esperan la visita de las autoridades de la dependencia correspondientes quienes quedaron de visitarlos para atender sus quejas y buscar la forma de solucionar el problema.