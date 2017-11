Dudan de cifras de seguridad

Publicidad

Los reportes en ceros de delitos como robos a transeúntes de los informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de julio y agosto de este año, fueron ejemplo para que los regidores del PRI, Armando Uribe Valle y David Muñoz pidieran a las autoridades cifras “reales”.Esto durante la sesión de Ayuntamiento 66 ordinaria, donde votaron en contra los informes de actividades de estos dos meses, indicando que incluso en sus grupos de trabajo en las empresas personales, sufrieron robos en la calle y pusieron denuncias.“En la página 32 del informe aparece que se han estado revisando los planteles educativos. Me toca ser tesorero del patronato del Cecyte, nos acababan de llevar 50 computadoras y las 50 computadoras se las robaron, en un fin de semana, y 10 impresoras nuevas, en el Cecyte rumbo a Villas de Bernalejo”, ejemplificó Muñoz Torres.Ambos regidores fueron insistentes en ser más claros y específicos en temas como las colonias conflictivas que se reportan, pues se incluyen varias listas en donde no se explica por qué se les considera dentro de esta clasificación.Los ediles tricolores pidieron también realizar para el presupuesto del 2018, una planeación estratégica en gastos de seguridad, como parte del trabajo de integrantes de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento.Uribe Valle agregó que en varias de las calles principales, como Solidaridad y bulevar Díaz Ordaz, entre otras, permanece la siniestralidad y no se ven avances del personal de Seguridad Ciudadana aun cuando se aplica un alto porcentaje del presupuesto para dar resultados.