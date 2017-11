Investigan desaparición de policía

Publicidad

A 10 días de que el policía municipal, Adrián, quien tenía 16 años en Seguridad Pública de Irapuato, fuera ‘levantado’ cerca de la Región Militar, aún se mantiene el estatus de ‘no localizado’ ante la Procuraduría General del Estado de Guanajuato (PGJE).Así lo informó el Secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, quien dijo que corroboró todavía la mañana de este viernes 3 de noviembre los últimos datos que tenía con respecto a su desaparición las autoridades de procuración de justicia.Fue el 25 de octubre cuando Adrián se dirigía a su trabajo, como custodio en uno de los juzgados de Irapuato, cuando hombres en una camioneta Tahoe gris lo persiguieron cuando iba abordo de su motocicleta y se lo llevaron, sin que se sepa nada de él.“Independientemente de la investigación que llevamos en curso, también tenemos que ver con la familia. No tenemos ningún dato de llamadas, hasta el momento de acuerdo a la información que tengo no tenemos otro dato, está en calidad de no localizado en Procuraduría”, indicó el Secretario.Ugalde García agregó que se está buscando darle cumplimiento a la cuestión jurídica laboral del elemento, para no caer en irregularidades por parte del Municipio, para que se siga pagando su sueldo y lo pueda cobrar sus familia, y más adelante, de acuerdo al avance de la investigación, poder determinar lo que correspondería.“Se le sigue pagando, se está trabajando con Relaciones Laborales. Sí tenemos algunas lagunas en ese sentido, una laguna jurídica laboral, pero se tiene que buscar el mecanismo para que a través de una comisión interna o proceso interno se pudiera establecer un determinado tiempo en que se le pueda liquidar o establecer una pensión, y que estén al pendiente de la familia, independiente de la cuestión de la investigación”, finalizó.