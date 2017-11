Publicidad

Por su trayectoria en apoyo a la comunidad y el trabajo social que ha realizado el día de ayer

Adriana Cortés Jiménez, presidenta de la Fundación Comunitaria del Bajío, recibió el premio Tatik Samuel Ruíz García 2017 en el auditorio de la Escuela de Nivel Medio Superior de Irapuato (ENMSI).

El reconocimiento estuvo a cargo de las autoridades del grupo Avanzar con Valores Experiencia y Renovación de Irapuato, (AVER), quienes se dieron cita en las instalaciones de la preparatoria para reconocer el trabajo de Cortés Jiménez en una elegante ceremonia donde la ganadora recibió mensajes de agradecimiento y apoyo por parte de conocidos y amigos.

Durante la premiación, la ganadora de la presea expresó su gratitud a quienes la han apoyado y aseguró que no habría podido lograr nada sin el apoyo de sus seres queridos.

“ Desde muy joven tuve el gran privilegio de haber encontrado el sentido de mi vida, de encontrar mi camino y diseñar mi proyecto de vida y a lo largo de 40 años he podido ir cristalizando las metas propuestas pero esto no hubiera sido posible lograrlo sin el sostén de mi vida, mi familia, mis amistades, que de forma muy especial forman parte de mi vida”, destacó, Adriana Cortés.

Grupo AVER, destacó que Adriana Cortés inició a los 29 años con labores altruístras para beneficiar a los sectores vulnerables, brindando apoyo a a madres solteras y a personas con adicciones.

Ademas resaltó que Adriana es directora de la Fundación Comunitaria del Bajío, la cual cuenta con el apoyo de asociaciones en Estados Unidos.

Esta Fundación tiene 18 años funcionando bajo 6 ejes de trabajo, la salud, educación, desarrollo social, medio ambiente, desarrollo económico y patrimonio intangible, logrando atender a 19 comunidades del estado.

“El camino que escogí es apasionante y atrapándote no te deja salir y eso se los digo de corazón, con ello asumí también las consecuencia difíciles que esto traería y de la misma forma las he sobrellevado por el constante apoyo de personas que me apoyan”, finalizó.