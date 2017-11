Reportan ‘a medias’ baja de ‘huachicoleo’

Publicidad

Autoridades de Pemex (Petróleos Mexicanos) han reportado una disminución del 9% del robo de combustible en Guanajuato, aunque no han brindado datos de cuál es el universo del combustible que se envía por ductos.Así lo informó el comandante de la XVI Zona Militar, Juan Manuel Díaz Organitos, luego de la reunión que sostuvo como parte del Grupo de Coordinación Irapuato, en las instalaciones del Centro de Gobierno.“Hay un pronunciamiento de Pemex en ese sentido, a través del Grupo de Coordinación Guanajuato, se habla de una sensible disminución en esto, se habla que es un 9%, hay que ver de qué universo es ese 9%”, comentó.Díaz Organitos agregó que el delito que ha disminuido hasta en un 90% es el robo al tren, pero señaló que no hay triunfalismos y que se sigue atendiendo la situación, que se da fuera de la zona urbana pero hay atención al tema.Sobre el tema de la aparición de mantas, cartulinas y mensajes que se han atribuido a grupos delincuenciales, que incluso aparece en redes sociales, buscan generar una percepción y un ambiente de inseguridad.El comandante de la XVI Zona Militar fue cuestionado sobre la presencia de cárteles delictivos en el estado, a lo que respondió que están identificados más bien como grupos delictivos, porque no tienen las características de un cartel como tal.“Se habla de un cartel que se denomina como Jalisco, que definitivamente es un cartel, pero hay grupos delictivos que buscan tener esa connotación, me parece que no, estamos trabajando en grupos coordinados, colegiados con todas las autoridades para ver si efectivamente son tales (...) hay uno que no tiene esas características que trabaja en el área de los Apaseos”, indicó Díaz Organitos.El líder del Grupo de Coordinación Guanajuato agregó que los cárteles tienen ya una capacidad financiera y otras capacidades lo que los define como un cartel, por lo que los otros no han sido definidos como carteles en el Grupo de Coordinación Guanajuato.