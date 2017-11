Matías Britos confiesa cómo lo corrieron

Publicidad

luego de terminar ely terminó en elde los Emiratos Árabes Unidos y ahora reveló queprácticamente pidió su salida del equipo del Pedregal, pues le indicaron que no entraba en planes para el siguiente torneo, pues no era del agrado del cuerpo técnico.“La directiva fue muy sincera conmigo, tanto Rodrigo (como Sergio () me dijeron que no era del gusto del técnico que estaba en ese momento (), que si había una propuesta que conformara al club y a mí sería bienvenida, si no me podía quedar esperando y en algún momento si los resultados no se daban, un cambio de técnico podría darse y a partir de ahí volvería a ser tomado en cuenta y formar parte activa del equipo”, expresó el delantero al diario Record.El ex jugador del León aseguró que esa decisión, pues no está acostumbrado a dejar los proyectos de esa manera, sobre todo cuando los Universitarios estaban mal en la tabla y no habían logrado calificar en el torneo.Indicó que no deseaba salir de la institución, como se mostró en el último partido que piso el terreno de juego enante, donde salió entre lagrimas.“Me dolió porque, como se los dije a mis compañeros el día que me fui, no me gusta abandonar el barco en un momento difícil porque veníamos de tener un mal torneo y no estaba fácil la situación para el siguiente torneo, como ahora que quizás no la están pasando bien y“Entendí que era lo mejor para el futuro y que así eran las circunstancias le guste a uno o no, tengo mucho cariño por la gente dey los mejores recuerdos por todo lo que vivimos por haber dejado todo en la cancha y que supieran que yo no me iba a ir en un momento difícil, pero así pasó, tenía que ver para adelante”, sentenció el uruguayo.Britos salió del León por algo parecido, se habló mucho de una mala relación con Gustavo Matosas en su última etapa con la Fiera.