México vibra con el motor

Quizá aún no lo asimilamos, quizá lo veíamos muy lejos, lo cierto es que hoy por hoy, México es el centro del deporte motor en el mundo.Así como lo leen,Y es que de verdad ésto no es poca cosa,Entre ambos generan una derrama económica que pocos eventos pueden presumir, así como el casi un millón de espectadores que en conjunto logran reunir en dos fines de semana., más aún cuando hacen falta tantas noticias positivas en la actualidad.Ante esta situación, vale la pena que como mexicanos y guanajuatenses le demos el justo valor y seamos los principales defensores de esta clase de eventos., un pueblo capaz de asumir grandes retos y sacarlos como las grandes potencias.Queda de manifiesto nuestra capacidad de organización y nuestra hospitalidad, con esa oportunidad única de decirle al mundo, que este es el verdadero México, no el que venden las noticias llenas de sangre y adversidad.Este viernes anunciamos un nuevo Rally. Serán casi 15 años de que Guanajuato abrió los brazos al mundo del deporte motor y demostró que la entidad es un ejemplo en prosperidad y calidad de vida.Saludos y hasta la próxima…Opiniones y comentarios en mi fan page: Isaac Piña o en twitter: @isaac_pina