A CONSULTA 

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Al secretario de Salud en el Estado, Daniel Díaz Martínez, le toca sentarse hoy en el banquillo de los acusados, y muchas explicaciones tendrá que dar sobre el crecimiento exponencial de los contagios de dengue en Guanajuato.El funcionario fue citado por el Congreso del Estado para que comparezca a las 10 de la mañana ante la Comisión de Salud que encabeza la diputada Sagrario Villegas, del PAN.Sin embargo la comparecencia será abierta a todos los diputados que quieran asistir y dicen que la mayoría confirmaron, entre ellos los del Partido Verde, que llevarán una larga lista de cuestionamientos por el tratamiento fallido que se ha dado a este brote de dengue.Debido a los incidentes registrados este año en la Motofiesta, todo indica que en la edición del 2018 deberán hacerse varios cambios, las autoridades leonesas hacen un análisis para garantizar que el evento se lleve a cabo sin riesgo para los visitantes y para los mismos leoneses.El comité organizador de este evento -que se ha posicionado como uno de los más importantes de la ciudad por la cantidad de visitantes que atrae- no se ha pronunciado sobre los incidentes que ocurrieron en esta edición que terminó recientemente, entre ellos varias riñas y un hombre al que le dispararon pero salvó la vida gracias a que la bala pegó en su celular.En el Municipio andan muy preocupados por el futuro de este evento pues si bien genera una importante derrama económica en la ciudad y aumenta la ocupación hotelera, consideran que ha llegado el momento de hacer algunos cambios.El mismo secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña, señaló que en la pasada edición los organizadores no cumplieron con la estrategia de seguridad, los elementos contratados para la vigilancia fueron insuficientes.Una posibilidad que está en análisis es cambiar el recinto sede de la Motofiesta, que tradicionalmente se lleva a cabo en las instalaciones de la Feria, pero no hay muchas opciones, habrá que ver si se encuentra un mejor lugar.La semana pasada el Ayuntamiento de León aprobó los cambios y condiciones al Fideicomiso de Seguridad (Fifosec) que lidera la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia. Ahora tiene una figura tributaria que permitirá que se contrate un despacho externo para dar cuentas sobre las finanzas y arroje las cuentas, de cómo y en qué se está gastando el recurso público.En la última sesión ordinaria la presidenta de la Mesa Ciudadana, Rocío Naveja Oliva, se fue a la yugular por el retraso de casi un año para poder echar a andar los proyectos; primero, fue el recurso que si apoyaba o no el Estado y ahora que ya se tiene el dinero, todo lo atoró un papelito.Para evitar conflictos o grillas Rocío Naveja Oliva ha estado muy callada luego de esa sesión. Ya no hubo más reclamos, solo esperar a que en el Ayuntamiento hicieran su trabajo y destrabaran los cambios para poder seguir el trabajo.Ahora que ya están aprobados los cambios debe sesionar el comité técnico del Fifosec, se reunirá el próximo lunes a las 8 de la mañana, será una sesión de análisis para ver detalladamente el contrato fiduciario.El lunes 13 de noviembre será la sesión mensual de la mesa en la que se espera se apruebe ya la contratación del primer proyecto, que a 11 meses sigue en el archivero. Atentos entonces, parece que ahora sí ya es la buena.Al inicio de la Administración Municipal se acordó -o bueno, eso manifestaron integrantes del Ayuntamiento- que toda reunión y mesa de trabajo serían públicas para los medios de comunicación y todas las personas que quisieran asistir.Pero de pronto algo pasó, van unas cuántas que ni siquiera se da a conocer por qué están analizando modificaciones a reglamentos que si saltan a la luz pública pueden ocasionar molestia.Parece que quieren aplicar la de más vale pedir perdón que permiso, para acordar nuevas normas sin que se genere ruido antes.La discusión de un acuerdo en relación a los plazos de notificación de métodos de selección de candidatos y del género para distritos locales y ayuntamientos dejó al descubierto que en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato hay dos bloques bien definidos.Consejeros y representantes de partidos debatieron sobre los plazos establecidos y su falta de coincidencia con el periodo que marca la ley para establecer convenios de coalición. La discusión versó en que los plazos de notificación de métodos y géneros ataba a los partidos y ponía en riesgo los procesos democráticos; un pretexto para no cumplir con los tiempos legales.Un bloque de consejeros, encabezados por el presidente Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, impulsaba disposiciones más laxas para los partidos y de hecho, las plasmaron en el acuerdo: ampliar hasta el 13 de diciembre las notificaciones para que no tuvieran conflicto con las fechas de los convenios de coalición.El otro bloque de consejeros, encabezado por la abogada Sandra Prieto de León, sostuvo la postura de que como instituto correspondía hacer cumplir las disposiciones legales. Más de una hora duró la discusión y al momento de la votación se reveló la división.Mauricio Gúzman, Indira Rodríguez y Santiago López Acosta votaron por mantener un párrafo en el acuerdo a través del que el plazo se ampliaba para los partidos.El otro bloque de Sandra Prieto, Antonio Ortiz Hernández y Beatriz Tovar votó por eliminar el párrafo y hacer cumplir a los partidos en tiempo y forma. El voto de diferencia que se quedó con ellos fue el del consejero Luis Miguel Rionda Ramírez.En la pasada sesión del Congreso local, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba rindió un homenaje a los médicos guanajuatenses que formaron parte del Congreso Constituyente, y propuso al Ejecutivo nombrar a los hospitales generales de Salvatierra y Salamanca como Doctor Francisco Díaz Barriga y Doctor Jesús López Lira, respectivamente.