Luego de 3 mil casos de dengue reconocen epidemia

Por primera vez desde que comenzaron a crecer los contagios de dengue,, pero a pesar de ello se mostró resistente a la necesidad de que sea necesario declarar una alerta epidemiológica en la entidad.Durante la comparecencia con diputados locales y presidida por integrantes de la Comisión de Salud Pública, la diputada Beatriz Manrique Guevara del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el diputado priísta, Santiago García López, hicieron un pregunta expresa al funcionarios sobre cuales fueron los motivos por lo que los casos crecieron de manera exponencial entre un año y otro.De manera especifica, ambos coincidieron en cuestionar ¿qué pasó? si la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato (SSG) implementó al igual que en otros años las misma acciones de prevención contra el virus y se han invertido más de 100 millones de pesos en estas actividades.El secretario de Saludpero aseguró que hay una estrategia caminado para tratar de revertir los más de 3 mil 118 casos confirmados de dengue y los más de 15 mil probables, en suma más de 18 mil casos.Aseguró que aunque la entidad sólo tuviera dos casos, y en todo el país no hubiera más casos, se estaría ante un brote epidémico. Además dijo que este año se alinearon los factores ambientales, del huésped y del agente, lo que hizo que hubiera más casos.Refirió que para combatir al virus 50 máquinas para nebulizar, 30 termo nebulizadores, 16 aspiradoras para para captura de moscos, 154 vehículos y 1709 personas en operativo, materiales que el funcionario estatal consideró suficientes para atender a un estado con más de 5 millones de habitantes y donde el virus está presente en más de 42 municipios.Pese al número de casos confirmados y probables suman más de 18 mil,, así lo refirió a cuestionamientos reiterados de diputados locales y durante entrevista con medios de comunicación al concluir la comparecencia.Daniel Díaz fue cuestionado si a través de la alerta epidemiológica, el estado se podría allegar de más recurso federales, pero respondió: “no nos han han hecho falta los recursos y la federación tiene conocimiento del caso”.Se insistió en cuestionar que si los recursos son necesarios por qué no se han solicitado a través de la alerta y dijo: “No están las condiciones para decretar las alerta, son lineamientos federales, yo me voy a llevar la inquietud para el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) y en este momento bueno las acciones se han hecho, se están tomando y se siguen realizando.