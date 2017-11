Tiene Estado más de 50 mil 'ninis'

Publicidad



“Algunos trabajan en un negocio familiar, otros participan en actividades deportivas y culturales. Eso no significa que no estén generando un ingreso. Además, hay jóvenes que quieren insertarse en el mercado laboral; y esperan obtener un buen salario, pero no cuentan con la preparación académica necesaria para cumplir con los perfiles que requieren las empresas”.



“Sí ha sido difícil encontrar un empleo, porque la mayoría de las empresas ya tienen las plazas ocupadas, he ido a varias del sector calzado, y se me han cerrado las puertas. Por eso, me dedico a hacer malabares en los cruceros como una forma de salir adelante” Mencionó, Leonardo Daniel Bustamente de 27 años.



“Ha sido complicado encontrar un trabajo. Porque no tengo una edad que me permita quedarme en una empresa”.



“Estuve 1 año trabajando de fundidor, y en ese lapso de tiempo dejé de estudiar la preparatoria. Le tomé más importancia a la idea de generar un ingreso que a la escuela. Ganaba 2 mil pesos a la semana y aún así no me alcanzaba para solventar mis gastos”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Según datos del instituto de la Juventud Guanajuatense,Jorge Romero Vázquez, director general del Instituto de la juventud guanajuatense (Guanajoven) mencionó que no todos los jóvenes se encuentran sin estudiar ni trabajar, si no que tambiénEn lo que se refiere, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que durante el segundo trimestre de 2017,acumulando un total de 51 mil 080 jóvenes entre los 15 y 29 años que no van a la escuela o no cuentan con un empleo fijo. Querétaro registró un total de 20 mil 137 jóvenes “ninis” y le siguen de cerca San Luis Potosí con 17 mil 833, y Aguascalientes con 12 mil 895.Bustamante dijo que por cuestiones económicas sólo estudió hasta la secundaria. Pero, él quiere seguirse superando.Yahir Sebastián Carrillo de 15 años de edad, comentó que por su edad no ha encontrado un empleo y que sólo cuenta con la secundaria terminada.Por su parte, Brandon Fermín Mosqueda, de 18 años, expresó que actualmente se encuentra buscando un empleo, porque en su trabajo anterior el salario era muy bajo.