Jueces liberan a presunto plagiario de empresario que apareció muerto

"Al haber sido obtenidas con violación al derecho humano a la libertad del acusado y su posterior relación con los actos de tortura a que fue sometido por parte de los sujetos que llevaron a cabo su detención, se ven afectadas de validez y por tanto son nulas, la factura de la unidad vehicular de la marca Nissan, color gris, tipo Rogué, placas de circulación PPH2982.



"(También) la documental emitida por la Secretaría de Finanzas que avala el cambio de propietario de un vehículo automotor, realizado el 14 de diciembre de 2015; la boleta de empeño respecto de un celular de la marca LG, color negro, modelo D331, emitida por Fundación Dondé, sucursal Uruapan", señala el fallo.

porque el Tribunal de Enjuiciamiento de MichoacánEl—presidente, primer relator y tercer integrante del tribunal, respectivamente—, en la causa penaldonde estuvo preso un año y nueve meses.Aunque en el juicio Carranza aceptó que tres días después del secuestro empeñó el celular de la víctima y puso a su nombre la camioneta del occiso en Uruapan, el tribunal invalidó las pruebas por las alegaciones de tortura y porque estimó que no estaba acreditada la captura en flagrancia o como caso urgente.Por los mismos motivos, también anuló otras pruebas como son un celular que le aseguraron; dos cartuchos calibre 9 milímetros y un análisis pericial al teléfono de la víctima.El tribunal no excluyó el hecho de que Carranza trabajaba en el mismo predio donde hallaron el cadáver de Lemus, tampoco que allí se vio al acusado con una camioneta parecida a la de la víctima y que después del hallazgo del cuerpo ya no regresó al lugar el supuesto plagiario.Sin embargo, los jueces concluyeron que estos datos tampoco eran suficientes para sostener la acusación de secuestro y homicidio, en los términos y condiciones que lo afirmó la Fiscalía de Michoacán.Para la defensa de la víctima, los jueces pasaron por alto que la tortura no la alegó el presunto plagiario sino hasta unos días antes de salir de prisión, cuando había pasado un año y ocho meses de reclusión, cuando ya había iniciado el juicio oral.Es decir, Carranza pasó el control de los exámenes médicos y en la causa judicial pasó por las etapas de control de detención, imputación, auto de vinculación a proceso y audiencia intermedia, sin que alegara los malos tratos.