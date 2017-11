The Economist compara a AMLO con Lázaro Cárdenas

Publicidad

A lo largo de su trayectoria política,ha enumerado comoa tres ex Presidentes,De éstos, Cárdenas, el principal izquierdista de México, aparece en su mente para moldear sus propuestas de Gobierno; sin embargo,-según un editorial publicado por The Economist-El ex Presidentedel Río es recordado sobre todoEnTambiéna gran escala dividiendo grandes haciendas en ejidos o colectivos campesinos. Estas políticas han demostrado ser duraderas. El Estado aún controla casi todo el petróleo de México, y los ejidos se mantienen en todo el campo.El ex Presidente priista tenía un agudo sentido de lo que su hijo, Cuauhtémoc, ha llamadoLázaro Cárdenas, según el articulo firmado por el semanario inglés,y perdonaba a 10.000 personas que se habían levantado contra el Estado.Mientras que, en cambio, esya que como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2006), se burló de los manifestantes contra el secuestro, señaló The Economist.Por otro lado, Cárdenas también fue un orgulloso constructor de instituciones y, cuando asumió el cargo, su partido era poco más que una camarilla de generales de la Revolución Mexicana. Lo transformó en unque se convirtió en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual detentaría el poder hasta el 2000.The Economist acusó queno podría ser más diferente a Cárdenas.Después de una derrota estrecha en las elecciones presidenciales de 2006, se negó a conceder, alegando sin pruebas que el resultado fue fraudulento. Se declaró el "presidente legítimo" y dirigió protestas durante semanas.También el editorial afirmó que el tabasqueño tiene poco uso para los partidos políticos, ya que luego de postularse dos veces como candidato presidencial del PRD, lo abandonó en 2012 para formar Morena como vehículo para su candidatura, y el semanario aseveró que es poco probable que disfrute de una mayoría legislativa si es elegido, ya que suEn el exterior, López Obrador, dijo la publicación británica, se compromete a actuar "como el hermano mayor en América Latina", no como el obediente hermano menor de los Estados Unidos. Sin embargo, Cárdenas basó su expropiación petrolera en cálculos precisos y en un celo nacionalista.El editorial señaló quesin pensar que no todos los presidentes mexicanos han disfrutado de la misma suerte que Cárdenas como fue durante su batalla contra las petrolíferas extranjeras