'Descobija' EU a 300 mil migrantes latinos

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Al menosprovenientes dedejarán de estar bajo la protección de un, según reportes del diario The Washington Post.Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional indicaron al diario que la Administración delotorgados a miles de migrantes latinoamericanos provenientes de zonas de desastre.a la Secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional, Elaine Duke, para informarle que las condiciones utilizadas para justificar la protección de los migrantes provenientes de Centroamérica y Haití ya no eran válidas.Asimismo, el funcionario reconoció que los países en cuestión siguen padeciendo problemas de pobreza, corrupción y violencia que, en muchos casos han motivado a la migración ilegal, pero reconoció que esas condiciones deberían abordarse de otras maneras.Algunos migrantes bajo la protección de las TPS llegaron a Estados Unidos hace 20 años, cuando la primera ola de latinoamericanos llegaron tras la devastación causada por el huracán Mitch en 1998.Por otra parte, el Departamento de Seguridad tiene hasta el lunes para anunciar los planes sobre los 57 mil hondureños y 2 mil 500 nicaragüenses cuyas protecciones expirarán a principios de enero.Destaca que el grupo más grande de receptores de TPS es El Salvador, con 200 mil permisos, los cuales también expirarán en enero.A esto se suman los 50 mil haitianos beneficiados por la TPS concentrados en el sur de Florida, quienes recibieron la protección luego de que un terremoto en 2010 cobrara 200 mil víctimas.El Gobierno deberá anunciar las medidas para los ciudadanos haitianos antes del 24 de noviembre.Funcionarios de la Administración de Trump han comentado en varias ocasiones que el programa debía ser temporal y no una forma en que las personas se convirtieran en residentes a largo plazo en Estados Unidos.Además, los desastres naturales con los que justificaron su llegada no deberían usarse para extender su residencia si estos habían ocurrido mucho tiempo atrás.El Congreso de Estados Unidos estableció las TPS en 1990 para brindar protección a los ciudadanos extranjeros para no ser deportados a sus países de origen en medio de condiciones precarias y de inestabilidad causadas por desastres naturales o conflictos armados.Grupos defensores de los programas de protección temporal informaron que la no renovación sería un duro golpea para los migrantes, quienes deberán decidir entre permanecer ilegalmente en EU o abandonar sus hogares y familias.Un reciente estudio del Centro para el Progreso Estadounidense indicó que los beneficiarios de TPS cuentan con 275 mil niños nacidos en el país.La pérdida de las protección temporal dejaría a los migrantes vulnerables ante las autoridades quienes cuentan con sus direcciones, teléfonos y datos personales debido a los registros obligatorios para solicitar la ayuda del Gobierno