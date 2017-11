Giran orden de captura contra Carles Puigdemont

Publicidad



“No voy a huir de la justicia”, ha asegurado Puigdemont, que también ha afirmado que está “completamente dispuesto a colaborar”. Eso sí, precisa, responderá ante la “verdadera” justicia, la belga, no la española que considera “politizada”.

La juez de la Audiencia Nacionalpara el expresidente de la GeneralitatAdemás, esta mañana la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación del líder de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez; y del de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que seguirán en prisión.En la vista, sus abogados han sostenido que no hay riesgo de "reiteración delictiva" porque la "situación política" en Cataluña ha cambiado.Comienza la emisión de la entrevista que Carles Puigdemont ha concedido esta tarde a la televisión pública francófona belga RTBF. Es la primera entrevista que da a un medio desde su rueda de prensa en Bruselas el martes.Según el adelanto que ha emitido la emisora, Puigdemont ha asegurado su disposición a “ser candidato” en las elecciones autonómicas del 21-D pese a no estar necesariamente dispuesto a regresar a España. “Puedo hacer campaña en cualquier parte del mundo porque estamos en un mundo globalizado”, ha declarado.“Evidentemente que la justicia española está politizada”, ha afirmado. “No hay garantías para tener una sentencia justa, independiente que pueda salvarse de esa enorme presión, esa enorme influencia de la política en la justicia en España”, ha insistido."No he huido, he partido como un ciudadano europeo", insiste Puigdemont. Y recalca de nuevo que los plazos no le han permitido preparar su defensa: "No hay la menor garantía para prepararse bien. Y es lo que quiero denunciar, también para mis compañeros [encarcelados] allí". En la imagen, varias personas en un bar de Bruselas, en Bélgica, miran la entrevista a Puigdemont.