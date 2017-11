Dólar golpea a peso por empleos en EU

Publicidad

Luego del receso de ayer por los festejos del Día de Muertos,frente a cifras de la nómina no agrícola de EU que mostró una generación deAl mayoreo entre bancos, casas de bolsa, casas de cambio, empresas y particulares,Frente al, el salario por hora promedio se estancó en el mes y tuvo un incremento anual de 2.4 por ciento.Si bien el número dese debe considerar queLa Reserva Federal sigue de cerca el comportamiento de la nómina no agrícola de EU y la tasa desempleo.Ayer, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al actual Gobernador del banco central, Jerome Powell, como el que relevará en el cargo a la presidenta Janet Yellen.El sector servicios (ISM no manufacturero) se colocó en 60.1 puntos en el décimo mes del año contra 59.8 en septiembre, los pedidos de fábrica en el noveno mes avanzaron 1.4 por ciento y la balanza comercial global de EU vio subir su déficit comercial a 43 mil 500 millones de dólares en septiembre.El Índice S&P BMV/IPC de la Bolsa Mexicana de Valores disminuye 0.99 por ciento, a 47 mil 857.40 puntos.El Nasdaq presenta un beneficio de 0.27 por ciento, el Dow Jones de 0.05 por ciento y el Standard & Poor's varia menos 0.01 por ciento.En el territorio europeo sobresale la caída de 1.23 por ciento del IBEX 35 de España, acompañado por el FTSE MIB de Italia con una baja de 0.19 por ciento, en una mañana con petroprecios al alza.El Brent del Mar del Norte gana 0.43 por ciento y el West Texas Intermediate de Estados Unidos 0.24 por ciento