Corredor Industrial

Llegamos al viernes y compartimos que en el Consejo Coordinador Empresarial de León sigue sin haber humo blanco.Ayer en su reunión mensual, esa que le habíamos compartido que estaba pactada para analizar el currículum de interesados en ser el nuevo titular del CCEL... el proceso sigue su curso pero aún no surge un nombre que por unanimidad sea considerado el nuevo portavoz de los empresarios en León.Esperan que al comienzo de la siguiente semana en una nueva reunión, ahora sí elijan a quien lleve la batuta y pueda presentarse oficialmente como el nuevo titular del CCEL.Los empresarios José Alberto Castro Vera, ex presidente de Coparmex León y en la actualidad consejero nacional, junto con Roberto Novoa Toscano, son parte de la baraja de nombres que se ha mencionado podrían sustituir al director de GURPA, Gustavo Guraieb Ranth.Cada vez son más las plataformas que surgen en México focalizadas en buscar talento emprendedor creando ecosistemas en donde instituciones de gobierno y privadas buscan las mejores ideas para invertir.En la historia quedaron proyectos que por falta de un financiamiento no podían desarrollarse para competir en el mercado, y así, de los organizadores del famoso Campus Party en Jalisco surge Talent Land.El evento a realizarse el próximo año del 2 al 6 de abril en Expo Guadalajara, es un proyecto que surge completamente en México, razón por la que sus organizadores harán a un lado la iniciativa española en la que startups guanajuatenses han logrado posicionarse en los primeros lugares.Pablo Antón es el nombre detrás de Talent Land, recordado por fundar originalmente Campus Party hace dos décadas y ahora se suma a un grupo de mexicanos que quieren impactar en el desarrollo de startups y la tecnología en México.Entre las startups que se presentarán en el evento y habrá que tener en la mira están Future Land, relacionada con tecnologías emergentes; Iron Land, involucrada en robots, drones, modding y overclocking; y Creative Land, que integra música, películas y marketing.El evento ofrecerá más de 1, 500 horas de contenido y esperan la asistencia de 30 mil personas.JICA y los clústers automotrices del Bajío han comenzado a capacitar a un grupo de PyMes con el objetivo de que en cinco años estén listas para ofrecer sus productos a armadoras de autos.Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí, son los estados en los que la Agencia Internacional de Cooperación de Japón (JICA, por sus siglas en inglés) aplicará su programa de desarrollo de proveedores del sector automotriz, impartido por expertos nipones.El ejercicio pretende en el mediano plazo reducir las importaciones para el sector motor, el acuerdo entre los Claugto y JICA es que después de egresar la primera generación, que sería aproximadamente en 2022, se dé seguimiento con la formación de nuevos proveedores locales que serán capacitados por instructores también locales, justamente a formarse en los próximos años en áreas como forja, maquinados de alta precisión, inyección de plásticos, tratamientos térmicos y procesos especiales.En el programa también están involucrados los gobiernos de cada uno de los 4 estados, las secretarías de Desarrollo Económico y Proméxico.El pasado 27 de octubre en Monterrey, varios fueron parte del furor causado por la llegada de, conocido por muchos como el ‘Starbucks canadiense’, yRestaurant Brands International (RBI) es la propietaria de la marca, que para incursionar en México apostó por hacer una joint venture con empresarios nacionales.Una última, podría considerar hacer espacio en su agenda para el próximoque viene a invitación de la Concamin Bajío, coordinada por el empresario Ricardo Alaniz Posada.La reunión tiene como finalidad que el Embajador comparta con los empresarios locales la gama de oportunidades que existen en la India y la clave para conquistar dicho mercado.