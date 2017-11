Se llevan casi 200 mil en dos asaltos

Publicidad

Dos hombres armados amenazaron a una mujer yLa mujer había retirado dinero de varias sucursales bancarias y al volver a su comercio ubicado en dicho cruce cuando fue alcanzada por dos hombres.Iban en una motocicleta gris,. El hecho se suscitó en la esquina de la avenida Juan de la Barrera y calle Juan XXIII de la colonia San Jerónimo.La mujer se negó, pero el hombre la sometió y le arrebató la bolsa en la que llevaba los 90 mil pesos.Luego que vio huir a los asaltantes, llamó al Sistema Único de Emergencia (911), algunos oficiales estuvieron con la víctima, mientras otros elementos realizaron el operativo de búsqueda para localizar a los responsables., hasta anoche no se informó sobre la detención de los responsables.El asalto ocurrió a la 11:30 de la mañana de ayer sobre la avenida Juárez casi con Río SantiagoArturo, acudió a bancos del centro comercial Centro Max donde cambió cheques con valor total de 100 mil pesos.Cuando obtuvo el dinero volvió a su vehículo y condujo con rumbo al Barrio de San Miguel, mientras iba por la avenida JuárezUno de ellos lo amagó con una pistola y le exigió el dinero que había retirado, por temor a ser herido, Arturo obedeció y le dio los 100 mil pesos en efectivo, después los vio huir sobre Juárez.Llamó al 911 y los policías hicieron la búsqueda de los responsables, minutos despuésLe aseguraron una motocicleta roja con negro, pero autoridades no confirmaron si trata de uno de los presuntos asaltantes de este hecho.donde se defina si es o no presunto asaltantes de los 100 mil pesos.