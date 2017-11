Bulldogs a las acciones

Publicidad

El equipo de la Universidad de Celaya enfrentará hoy en la jornada cinco al equipo de Lobos de Guadalajara, en lo que es el torneo Regional de Rugby zona Bajío Occidente.Tras cuatro jornada del torneo, los Bulldogs de la Universidad de Celaya se encuentra en tercer lugar, al sumar 12 unidades, buscarán su siguiente victoria con el objetivo de mantenerse dentro de los primeros lugares.Enfrentarán a los Lobos, equipo que no ha tenido un buen arranque en la actual campaña, por lo que los de la Universidad de Celaya saben que no será rival fácil, pues querrán repuntar.Ricardo Jiménez de Bulldogs, expresó que ante Lobos son juegos intensos y en este torneo se espera de igual forma un encuentro complicado.“Históricamente los partidos contra lobos siempre han sido muy cerrados y hasta el año pasado no se le había ganado. Sin embargo el año pasado nos enfrentamos en 3 ocasiones y Celaya obtuvo la victoria en los últimos dos juegos, ambos disputados en la casa de Bulldogs”, comentó.Celaya llega en estadística mejor que Lobos, pues tiene mejor defensiva que los de Guadalajara, con sólo 31 pts.