Abandonan trabajos

Vecinos de la calle Ribera del Río así como de la calle Prolongación 5 de Mayo, señalaron que las obras de rehabilitación de sus calles están abandonadas ya que hay días en que no se vislumbran trabajadores.Josefina Zárate, de la Ribera del Río, aseguró que solo los primeros días hubo personas y maquinaria trabajando pero que abrieron la calles y después ya no se han visto personas trabajando por lo que temen que no se cumplan con los tiempos que son de 90 días antes de que finalice el año.A veces nadie“Los primeros días estuvieron las máquinas excavando pero ahorita ya hay pocas personas o hay días en que no hay nadie, solo dejaron así y pues no se vé que avancen y se vienen fechas difíciles por el fin de año y pues ahorita con el viento se levanta mucha tierra”.Carlos Medina también vecino de la calle Prolongación 5 de Mayo indicó que cuando se inicio la obra tuvo que hacer el pago de una pensión para guardar su auto lo que le implica un incremento en sus gastos y que no ve mayor avance en la obra además de que con la feria se limita el tránsito en las calles por la realización de obras.“Tuve que pagar pensión para guardar mi auto y es un gasto mas y realmente no importa si la calle queda bien pero el tiempo que se lleven es lo que preocupa porque ahorita con la feria se complica, se tiene que dar toda la vuelta para poder salir y pues en diciembre estará peor”.Arturo Caracheo, director de Obras Públicas, comentó que las obras están en tiempo y afirmó que sí están trabajando por lo que no existen inconvenientes en estas dos calles.“Ya trabajaron en drenajes, agua potable, terracerías, vamos bien, se esta trabajando hay procesos de construcción lo que se esta haciendo son las mezclas de la terracería que es una mezcla de tezontle con tepetate y están trabajando en eso ya para compactar”.Las obras están programadas para terminarse el 31 de diciembre pero que se espera tenerlas terminadas en menor tiempo, aseguró el director de obras del municipio.