Denuncian vecinos lentitud

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Vecinos de la calle Francisco Márquez en la colonia Álamos denunciaron retraso en la obra hidráulica que realiza la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado ya que desde finales de julio no ven avances.José Almanza comentó que ya tienen tiempo y que no ven para cuándo puedan ver abierta su calle ya que esto les afecta al tener que pagar pensión para utilizar su vehículo, además del polvo que tienen que soportar ahora con la temporada de otoño.“Pues sí estamos inquietos porque la verdad ya es mucho tiempo, son al menos dos meses y no vemos para cuándo puedan terminar, el polvo nos afecta mucho porque hace uno limpieza en la casa y en horas ya esta otra vez igual, el respirar tanto polvo además de que tengo que estar pagando pensión porque no tengo donde guardar mi auto”.Irma Gutiérrez indicó que ha resultado molesto también por los olores al tratarse de líneas de conducción de agua pluvial pero que también llega el olor a drenaje.“Si el olor y el polvo sobre todo aguantar los olores sobre todo ya por la noche es lo que mas nos afecta, el polvo también porque se ensucian las casas y mas ahorita que ya es tiempo de viento pues se mete con mayor facilidad”.Javier Quintana Amolitos, tesorero del consejo de Jumapac reconoció que existe un retraso pero señaló que es debido a que han encontrado socavones que no se tenían considerados lo que ha retrasado el tiempo de entrega.“Efectivamente la obra va con retraso debido a que se han encontrado socavones que no estaban contemplados en su reparación se va aprovechar para invertir en la rehabilitación del drenaje ya colapsado para evitar a volver a abrir se aprovecha para volver, todas estas obras tienen contemplada la rehabilitación de las tomas domiciliarias”.