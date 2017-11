Publicidad

¡Saludos mágicos! Hay personajes que se han hecho leyenda y que son populares. “Merlín es un personaje fundamental de la literatura, pero se ignora si en verdad existió. La primera vez que su nombre aparece escrito es en el libro La historia de los reyes de Britania, publicado en 1138 por Geoffrey de Monmouth. Varios autores hacen referencia de este extraordinario mago, pero también de otros personajes que pudieron no haber sido reales, como el rey Arturo, el monarca generoso y sabio, y los Caballeros de la Mesa Redonda, la cual glorifica los antecedentes de una nación como Inglaterra en el momento de la unificación de los diversos reinos que la constituyen. En la época de El Mago Merlín, la isla de Britania había dejado de formar parte del Imperio Romano y estaba sumida en guerras internas por el control y el predominio del territorio. Solamente los conocimientos y las estrategias de un sabio como Merlín podía ayudarlos. Además, con sus profecías, Merlín le daba al pueblo la certidumbre de un futuro mejor. Sus predicciones se basaban en conocimientos ancestrales e indiscutibles, ya que Merlín dominaba disciplinas como matemáticas, biología, astrología, música, poesía e historia. Lee sus historias y aprende de sus palabras, pues ¡no hay mejor magia que el conocimiento!”. Leamos algo: “Hace unos mil quinientos años, en Gales, Inglaterra, Asmodeo, un demonio de los bosques, rondaba a la angelical Dyfed, una virtuosa primera, hija del rey Meurig, de Ceredigion. La joven estaba recluida en un convento y siempre fue modelo de fe y honestidad, pero llegó este íncubo y le cambió la vida. Cuando mi abuelo se enteró de que mi madre estaba embarazada se enojó mucho, la sacó del convento y la encarceló en una ala del castillo que nadie visitaba. Allí la dejó al cuidado de dos doncellas que la mimaron hasta que llegó el momento del parto. - ¿Qué es esto? ¡En vez de un bebé nació un niño de tres años! -gritó Jo. ¡Y está todo peludo; parece una criatura del diablo! -se escandalizó Ethel. – Ya dejen de verme y tápenme, porque tengo mucho frío -comenté. Al oírme hablar, Ethel y Jo salieron corriendo y aún no han parado. -Para evitar habladurías, que venga el obispo a bautizarte – dijo mi madre. En cuando me cayó el agua, el vello desapareció de mi cuerpo. Cuando el sacerdote observó que yo podía hablar a pesar de mi corta edad, me preguntó si me quería dedicar al mal, como mi padre, o, por el contrario, al bien como mi mamá. Sin dudarlo, exclamé que deseaba hacer siempre lo correcto. Tal vez no creas que dije todo eso, pero nací expresándome con la corrección y el vocabulario de una persona mayor. Cuando tenía tres años, harto de las burlas que recibía mi madre, por mi nacimiento, fui ante los jueces y la defendí con tal claridad de pensamiento que las autoridades se convencieron de su honestidad y nunca más acusaron a esta mujer piadosa y ejemplar. Por cierto, que al año y medio yo ya parecía un niño de diez años y había demostrado mis facultades de adivinación.” ¿Pero cuáles fueron realmente mis obras a favor de Inglaterra? Lean mis historias, mis hazañas y mis brujerías con magia buena, andan escritas por ahí. Nos leeremos en la próxima. El pilón filosófico: “No hay éxito sin valentía”.FICHA TÉCNICATITULO: El mago Merlín.AUTOR: Anónimo.EDITORIAL: Selector.PRECIO: $60.00CAPTURISTA: Carmen Cabrera.