Las reformas ¿fueron una burla?

Las reformas “estructurales” que se impulsaron empezando este sexenio y apoyadas por el PRD, PAN y, naturalmente el PRI, no han mostrado, con el paso de los años, las “virtudes” que se pregonaban cuando las impulsaron. La energética, en lugar de abatir los precios de gasolina, luz, gas, etc. Los ha incrementado.La gasolina, como todos lo vemos y lo sufrimos, en lugar de bajar subió de precio. A principios del año hubo un “gasolinazo” y se espera otro en este mes de noviembre, con el pretexto de liberar los precios, lo cual ha perjudicado al consumidor en lugar de beneficiarlo. Ya salió el “peine” y la razón por la cual se hizo esta reforma: para beneficiar a los extranjeros, quienes ya están poniendo sus gasolineras en nuestro país, pero ¿Dónde está el beneficio para los consumidores? ¿De qué sirvió esta reforma? ¿Para beneficiar a los capitalistas foráneos? Ya que se les abrió el camino para que pudieran explotar nuestros yacimientos con el falso pretexto de que no tiene Pemex ni los recursos, ni la tecnología para explotar el petróleo en las aguas profundas. Ya se remataron los yacimientos para esta explotación y, naturalmente, los ganones son, obviamente, los consorcios extranjeros. Como se ve, en relación a la reforma energética, no hemos tenido los mexicanos ningún beneficio, al contrario hemos tenido perjuicios y lesiones graves a nuestra economía en este remate de esta venta de garaje de nuestro petróleo.En relación al área de telecomunicaciones, aquí si se empezó a ver un beneficio, porque se suprimieron los cobros por interconexión y esto propició que se abarataran los costos, no se cobrara el servicio de larga distancia y hubiera planes relativamente baratos en llamadas ilimitadas, pero esto ya se acabó. Resulta que el regulador de esta área, es el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y ellos tienen la facultad de tomar decisiones en las tarifas de interconexión y, debido a ello, tomaron injustamente la decisión de acabar con la tasa de interconexión cero, e imponer un costo de casi tres centavos por minuto a los competidores de Telcel, léase el árabe Carlos Slim. Y es obvio que con esto se va a encarecer el costo de la telefonía móvil al usuario de este servicio.Esta tarifa cero empezará a aplicar del primero de enero del 2018, al 31 de diciembre del próximo año. Luego de darse a conocer esta decisión, esta semana, por parte de IFT, las reacciones de los afectados y competidores del árabe, de inmediato fueron de total inconformidad. Al respecto dijo AT&T: “la decisión anunciada beneficia al agente económico preponderante (América Móvil, Telcel o Carlos Slim, que es lo mismo) y afecta a los consumidores y competidores”. Y añadió que “la tarifa cero trajo mayor inversión, más y mejores servicios móviles, y precios dramáticamente más bajos para millones de consumidores mexicanos, por lo que la nueva tarifa decepciona y es un paso atrás en el camino para cumplir el objetivo de las reformas”. En similares términos se expresaron las demás compañía telefónicas afectadas como Movistar.Es obvio que esta decisión es un paso atrás en este avance que se había tenido en la única reforma en la que si se veía un beneficio para el consumidor, en este caso telefónico. Los beneficios que se habían tenido se van a perder. Ahora estos costos los va a tener que pagar el usuario de estas compañías y de esto se va a aprovechar el “agente económico preponderante” que es Telcel, para hacer una competencia injusta y desleal con sus competidores, si le fructifica y atrae a los clientes de ellos, entonces va a poder fijar los precios a como quiera, como antes lo hacía cuando no tenía competidores significativos. Ser el único o el preponderante significa seguir ejerciendo el monopolio y dar un golpe fulminante y fatal a la competitividad. Con esto se acaba la competencia en este rubro y sigue la carestía del árabe Carlos Slim, con la complacencia y complicidad del gobierno de Peña Nieto.En otro artículo escribiré acerca de las reformas, que no han fructificado, como la educativa.POSDATA UNO.- Entre más se tarden las autoridades en reconocer que hay una epidemia de dengue en Guanajuato, más problemas van a ir surgiendo. Al no reconocer el problema, no se hace el diagnóstico ni se implementa la solución.POSDATA DOS.- AGRADEZCO A TODA MI FAMILIA, AMIGOS Y CONOCIDOS POR SUS FELICITACIONES HACIA MI POR MI CUMPLEAÑOS. ESTE SÁBADO 4, DIOS ME DIO LA OPORTUNIDAD DE CUMPLIR AÑOS, LO CUAL AGRADEZCO AL CREADOR. A TODOS AQUELLOS QUE ME HAN FELICITADO, LES AGRADEZCO PROFUNDAMENTE POR SUS AMABLES, VALIOSAS, MOTIVANTES Y ESTIMULADORAS PALABRAS. DIOS LOS BENDIGA Y QUE DIOS NOS AYUDE A TODOS A CUMPLIR LA MISIÓN QUE TENEMOS EN LA VIDA. GRACIAS A MIS HIJAS DULCE, ROSY, LUCERITO, A MI NIETO EUGENIO, A MI MAMÁ TERESA, A MIS HERMANOS Y HERMANAS Y A TODOS MIS AMIGOS Y CONOCIDOS.Comentarios y opiniones a los correos:Twitter: @gonzalezmelecio