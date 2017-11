Militantes del PAN, logreros y chambistas…

Publicidad

Sería interesante conocer cuántos de los militantes inscritos en los padrones internos del PAN, cobran sus quincenas en puestos de las burocracias municipal o del Estado; y qué porcentaje de éstos representa de su total…Y me atrevería a adelantar una respuesta: la inmensa mayoría, por decir casi todos.Se puede afirmar que las militancias del PAN, como en su momento lo fueron las del PRI, se integran básicamente de clientelas domesticadas para su más impúdica manipulación;Pero con un agravante nunca visto antes, esto es, comandado por un grupito de inamovibles que se apropiaron del partido, y que piensan que llegaron para quedarse.Así pues, aquel viejo partido fundado por Manuel Gómez Morín hace casi 80 años, que primero postuló su distancia del poder como forma de lucha cívica, ahora se ha convertido en una vulgar agencia de colocaciones.Pero esto último no solamente pude imputársele al PAN, sino también a los demás partidos cuyas dirigencias han encontrado en sus tenencias un fácil y regalado modus vivendi.Así pues, la partidocracia tiene, ya en su decadencia, como móvil n eminente el de la movilidad económica; y ha devenido una cleptocracia sustituta del antiguo priísmo hegemónico.Pero, como menciono antes, con una diferencia notable: el PAN en Guanajuato, posesionado por la obscura y ultraderechista congregación del Yunque, pretende eternizarse apelando aún a un prestigio que plagió, que nunca le ha correspondido;Y que busca heredar a sus segundas generaciones los privilegios de vivir desaprensivamente del presupuesto.Sin embargo esto, que imaginan eterno, se les puede pronto acabar;Y es que el PAN Guanajuatense llegará en su peor momento a los comicios del próximo año.Aunque parece que sus dirigencias no se han percatado de ello, pues actúan en el entendido de que nada ha cambiado en su entorno, no obstante sus pésimos gobiernos ejercidos.Y es que sus apuestas siguen siendo exactamente las mismas, y por ello se aprestan a postular candidatos bastante anodinos pensando que “la marca” es suficiente para ganar cualquier elección.Y en el control absoluto en esas designaciones imaginan sus fortalezas; sin embargo podría ser lo contrario;Para un partido, como el PAN, no tener militancias reales sino simples remedos de éstas, mantenidas en la pedestre conveniencia de un empleo, pronto les pasará factura;El PAN se ha mantenido en el poder de Celaya y el Estado, contra toda razonabilidad; sus gobiernos han sido tan malos pues no podrían ser de otra forma.Y es que un partido sin competencias internas cae pronto en la auto complacencia, y lo único que esto puede prohijar son ineptitudes; como primera explicación de esos malos gobiernos. La gente ya se ha hartado de ellos de tiempo atrás, sin embargo el PAN en Guanajuato sigue ganando elecciones.La explicación de esta rareza, de esta irracionalidad, radica en que a su falta absoluta de competencia interna, se complementa la falta absoluta de oposición externa.Y también al fraude electoral ya practicado de modo selectivo y silencioso en los comicios inmediatos anteriores, en plena complicidad con aquellos que se ostentan como sus opositores…@inigorota