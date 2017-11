Problemas en México con menor ISR en EU

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una de las principales promesas de campaña de Donald Trump, fue la de disminuir las tasas de I.S.R. y otras deducciones para personas físicas, lo que parece que se está cumpliendo, pues el documento presentado en la cámara de representantes de EU y asesores fiscales consultados, implica que será aprobado el fin de este año de 2017, a pesar del déficit de ingresos, que podría originar en el vecino país del norte. Se está hablando de una disminución de ingresos, del orden de 2.4 Billones de dólares en los próximos 10 años, lo que es muy importante. Le urge a Trump, una reforma fiscal significativa, como logro legislativo de su primer año de gestión, sobre todo, después del fracaso del sistema de salud, denominado Obamacare, que no pudieron sacar adelante los republicanos, por causas varias, a las que no me voy a referir. Desde 1980, en EU no se había propuesto una gran reforma fiscal, menos de la envergadura de la presente, pues se planea reducir la tasa para empresas, del 35% que tiene actualmente, a sólo una tasa de 20%, lo que beneficiaría directamente y en forma prioritaria a las grandes empresas de ese país, en contra de las declaraciones de Trump, que dice que beneficiará a la clase media y a los que menos tienen. Para personas físicas, se propone en vez de los “siete saltos” en el impuesto, a sólo tres de ellos, que serían el 35, el 25 y el 12% En México actualmente la tasa es del 30%, además de que hay que pagar un impuesto de dividendos por las utilidades obtenidas de un 10% que vuelve finalmente a impactar en forma global, en el impuesto total a pagar en nuestro país. En EU, ya se aprobaron cambios por la cámara de representantes en el presupuesto de 2018, con el fin de facilitar una reforma fiscal importante, o sea que ya se están preparando nuestros vecinos del norte, para los cambios fiscales y de presupuesto que se avecinan. La tendencia mundial es bajar el impuesto a las ganancias y aumentar los impuestos al consumo, equivalentes al IVA. En México sucede lo contrario, pues se recauda más por impuesto sobre la renta que, por IVA, sobre todo porque las medicinas y los alimentos, no causan este impuesto, además de las múltiples excepciones que deberán ser contempladas, tomadas de las declaraciones hechas por Adriana Berrocal, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). Con la tasa propuesta, es muy probable, que se haga más atractivo para algunas empresas establecerse en Estados Unidos, que en México o en el resto del mundo, además de que existe el peligro de que las empresas que actualmente operan en México, cambien su domicilio fiscal a EU, para aprovechar la disminución del impuesto sobre la renta, lo que ocasionaría menos inversión extranjera en nuestro país, según el periódico “El Financiero”. Si baja el impuesto sobre la renta, sería una presión para nuestro país y para el resto del mundo, sobre todo para los que tienen impuestos más altos que el propuesto, que es caso de México. Lo más preocupante del caso, es que en México no se está haciendo absolutamente nada al respecto y ya no alcanza el tiempo para que el congreso federal y la actual administración, propongan los cambios requeridos, para no dejar de ser México, un país altamente competitivo a nivel de Estados Unidos y a nivel global. Si se llevara a cabo una reforma fiscal en nuestro país, la deficiencia de ingresos, podría ser compensada por mayores impuestos al consumo, como es el IVA, gravando entre otras cosas, los alimentos y las medicinas, siendo estas últimas pagadas en forma prioritaria por los que más tienen. La ventaja de los impuestos al consumo, es que son más fáciles de recaudar, más fáciles de ser fiscalizados, pues hay mucho menos posibilidades de evasión, a diferencia del impuesto sobre las ganancias, que representa todo lo contrario. La realidad, es que no queda claro cómo se compensaría en EU la baja de recaudación, si es a través de un mayor endeudamiento. Sin embargo, mencionan los expertos, que habría mucho menos exenciones, que se aumentaría el PIB de la nación, además de que también se compensaría con alta tasa de inversión en EU y la gran repatriación de capitales que actualmente están en paraísos fiscales, lo que vendría a compensar el déficit obtenido. Todavía el plan debe ser analizado por el congreso de Estados Unidos y veremos qué pasa al respecto, pero es urgente qué en México, ya se tomen las medidas correspondientes.