Aficionado holandés reconoce a Luis Hernández en avión

En ✈️se me acerca y me dice que hice el empate a su selección hace 18 años!! México vs Holanda 2-2 Obvio hablando en holandés Una publicación compartida de Luis Hernandez (@elmatadorpr15) el 4 de Nov de 2017 a la(s) 10:28 PDT

En Francia 98 las selecciones de México y Holanda se enfrentaron en la Fase de Grupos, culminando el encuentro con un empate a dos goles.Luis Hernández consiguió marcar el gol del empate en el tiempo de compensación para México.Este sábado, un aficionado de la "naranja mecánica" reconoció a Hernández en un avión y le recordó ese momento, imagen que fue captada por el ex futbolista.A través de su cuenta personal de Instagram, el "Matador" publicó: "Se me acerca y me dice que hice el empate a su selección hace 18 años! México vs Holanda 2-2, obvio, hablando en holandés".