Ya no más corto de 'Frozen' en 'Coco'

"Uno va a ver "Coco" no a chutarse más de 20 minutos de un corto malo, sin chiste y que no aporta nada. No todos son fanáticos de Frozen", "Muchas gracias nos hicieron un gran favor para poder ver #CocoLaPelicula a gusto", "Que bien que ya quitaron esa porquería de corto de Frozen! Fueron los 30 min más aburridos de mi vida", son algunas de las opiniones al respecto.