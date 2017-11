Plaza Madero 2

Publicidad

Plaza Madero’ o ‘de las festividades’, a fines de los años cuarenta. Al fondo aparece el edificio de’ El Nuevo Mundo’.

Continuando con esta interesante historia sobre la ‘Plaza Madero’ que fue, y debería seguir siendo, el centro de reuniones de todos los sectores de la población por las razones que, en parte, he explicado en el artículo anterior a través de ese estimado diario. Resulta que esta plaza fue conocida igualmente como ‘Plaza de las festividades’ pues en ella se realizaban, desde hacen cientos de años, actividades de las más variadas. No solamente en ella se subastaban terrenos o propiedades que habían sido embargadas a sus propietarios morosos. Igual, simbólicamente (pues aquí, en Irapuato, no existió sede alguna de la Santa Inquisición, la que se encontraba en la Villa de Celaya, teniendo como asiento y base la Orden de los Dominicos, teólogos, hasta la fecha, por antonomasia, hubo aquí, sí, un representante solamente), se realizaron ‘actos de fe’ lo que significaba que, eso, simbólicamente se juzgaba a una persona por prácticas de brujería, herejía o algo que estuviere en contra de la ‘revelación’ y la ‘doctrina cristiana’. Según el rito inquisitorial, se juzgaba a la persona y se quemaba una imagen de ella en su lugar. Interesante es saber que en esta plaza se presentó por primera vez en Irapuato un espectáculo de títeres. Y señalo que fue y es interesante e importante pues continúan siendo, los títeres, un espectáculo estimulante para los niños. Ya platiqué que en esta Plaza, durante dos días con sus noches, Miguel Hidalgo y Costilla, con Don Ignacio Allende, Aldama y otro jefes Insurgentes, estuvieron preparando el asalto a la ciudad de Guanajuato para el día 28 de septiembre de 1810. En ella, el señor Cura Miguel Hidalgo estuvo anotando a reclutas voluntarios para incorporarse al ejército de liberación. Más de 500 personas, venidas de los alrededores y desde la Piedad, en Michoacán, se sumaron a este esfuerzo por otorgarnos patria y libertad. Más, muchos más momentos y acciones se realizaron en esta plaza magnifica, la plaza de todos, de los que platicaré en otros trabajos de escritura. Por ahora continúo platicando sobre la historia de los edificios y las personas que la circundaban.

El edificio del ‘Nuevo Mundo’, negocio muy conocido y cuyo frente daba a la plaza Madero, tenía datos importantes que comentar recordándolos. Casa magnífica, tenía en su interior un patio cuadrado, rodeado de columnas y arquería sobresalientes; ese espacio, durante años, Don Claudio Gómez, con su Hijo Antonio como encargado, funcionó como distribuidor de la cerveza’ Moctezuma’ y el agua mineral Tehuacán. La casa se dividía exteriormente en varias ‘casitas’ de uno o dos pisos, o pequeños negocios donde destacaban, la sastrería de Don Pedro Martínez, papá del doctor Pedro Martínez; la relojería ‘La Esmeralda’ de su propietario, el señor Jesús García, además de ser un relojero excelente, igual era excelente violinista, educado y muy profesional, papá de los hermanos García, excelentes relojeros y fotógrafos; estos negocios funcionaban en la callecita de ‘Javier Mina’ y se localizaban frente al Banco de Comercio del Bajío que más adelante se trasformó en el edificio de Bancomer, ya desparecido, a un costado de la ‘Plaza Juan Álvarez’ o ‘del reloj’. En el terreno que ocupó el Banco de Comercio, anteriormente ‘Banmerjío’, existió una casa en la cual el señor Ramón González y su esposa la señora Rosario Orejas –papás de la estimada familia González Orejas-, por varios años tuvieron una casa de huéspedes. En el frente de la mencionada casa se encontraba uno de los tres portales que rodeaban a la ‘Plaza Madero’. En su frente existía una de las más reconocidas tiendas de Irapuato, ‘El Nuevo Mundo’, propiedad de Don Pepe Porras y Don Claudio Gómez, firma dedicada al negocio de la venta de ropa de calidad y telas en general; ropa y tela que se vendían, haciendo memoria, con un mostrador de por medio, y los dependientes, como las muy recordadas hermanas Basauri, atendían a la clientela bajando la mercancía solicitada sobre los mostradores, una por una, para, luego, volver a ser colocadas en su lugar. Negocio que en sus tres aparadores lucían -y presumiéndolas con toda razón- enormes ‘lunas’ o espejos francesas que reflejaban espléndidamente la mercancía. Época esta de calma, no había prisas y todo se realizaba sin aceleramientos. En la equina del portal con la callecita Javier Mina existía un local comercial que por muchos años funcionó como la ‘Farmacia Española’ propiedad de la familia Lorenzana la cual llegó a Irapuato a raíz de la guerra civil ocurrida en España allá’ por los años treinta. La compró más tarde la recordada y estimada señora Martha Palero de Hernández, esposa del doctor Everardo Hernández, siguiendo con el mismo giro de farmacia; en ella trabajaron en épocas diferentes mis dos hermanas, Lola y luego Arcelia. La planta alta, sobre los portales y con una vista magnífica a la ‘Plaza Madero’ y a la ‘Parroquia del Centro’, la actual Catedral nuestra, se encontraba dividida en dos casas; en una vivía el recordado matrimonio de Don Nacho y Concha Porras y en la otra, los sobrinos traídos de España, Manolo y Carmelina Arrate los cuales murieron trágicamente en un accidente automovilístico años después, cuando regresaron a su tierra natal. Por ahora termino. Continuaré con este tema al que le incluiré algo sobre la historia, nada de leyendas, de los días uno y dos de noviembre, días para recordar a los santos que se encuentran gozando de Dios en el cielo y el día dos, recordando a nuestros muertos que viven siempre en nuestros corazones y con la esperanza de que un día volveremos a ellos cuando Dios nos llame a entregar nuestras cuentas finales, luego de haber permanecido en esta tierra. Gracias y continuaré.

Irapuato, Gto., octubre 29 del año 2017

Arq. Javier Martín Ruiz Cronista de Irapuato [email protected]