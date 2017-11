Regidores rinden informe de actividades

Publicidad



“Trabajamos a marcha forzada en el reglamento de medio ambiente, porque sin este muchos irapuatenses se amparaban de las multas que existían, afortunadamente ya está a punto de aprobarse”, dijo.



“A través de la comisión hemos entregado un total de 136 mil 827 árboles, el cual hoy en día pongo a disposición de todos los priístas y estos árboles y comisiones están a su servicio”, declaró.



“Trabajando de la mano con la dirección de medio ambiente, realizamos la campaña 'Sembremos conciencia' la cual tenía una meta de 10 mil árboles reforestados en tres meses y la buena noticia es que rebasamos esa meta”, puntualizó.



“Para posicionar a Irapuato como destino municipal, hemos exigido que se destine o se recuperen esos 20 millones que marca el contrato que teníamos con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) para que se pueda entregar y hacerse responsable la federación para el tema del paralímpico”, declaró.



“Pretendemos que la presa La purísima posicione a Irapuato en un destino turístico, queremos que crezca la sociedad hacia ese punto, tenemos acceso por Irapuato y permitiría tener pesca deportiva, concursos de copas naúticas, zona de restaurantes, este plan maestro ya se metió al presupuesto de egresos de la federación en el senado”, puntualizó.



“Los tres regidores mostramos trabajos en campo, a través de alianzas con la sociedad mantenemos estos espacios de manera digna y tenemos diferentes actividades que promueven la regeneración del tejido social, algo que hemos hecho también es supervisiones constantes a las obras”, mencionó.



“Nuestro regidor entregó al principio de la administración una propuesta ante la cámara de diputados para poder realizar una auditoría integral al parque, el último logro que tuvimos fue que el Alcalde tuviera que reconocer que no se ha entregado el Parque Irekua y aun así ya se está utilizando”, dijo.



“Exigimos que se establezca un procedimiento jurídico para que tanto a la empresa se le haga valer la ley de Obra Pública, la cual da un determinado tiempo para entregar la obra una vez terminados los trabajos, exigimos que haya una sanción para la constructora, los supervisores y para quien dio origen a este contrato”, señaló.



“En el relleno sanitario se sigue violando toda norma, el mismo Alcalde reconoció que era un tiradero sanitario, poco se ha hecho por ponernos al día con la norma federal de SEMARNAT, la propuesta es rentar maquinaria para el relleno sanitario y camiones para poder hacer recolección de la basura y no gastar 25 millones de pesos en unidades rentadas”, dijo.



“Todas las propuestas que nos ha hecho la autoridad de reformar la Secretaría de Seguriodad Pública, las patrullas, las hemos avalado y respaldado”, destacó.



“Hay gente de las zonas de cerro que están viniendo a traer sus productos de manera directa, y más que ayudarles, el municipio los persigue, los multa y les quita su producto, pedimos que en mercado se les diera un espacio sin que se les cobrara, pero hasta hoy la soberbia del Director de Mercados no lo ha permitido”, puntualizó.



Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Durante la reunión se resaltó que lostienen la obligación de exponer de una manera clara los trabajos que realizan para enriquecer el ejercicio del partido, con el diálogo y la retroalimentación.La regidora Sharon Orozco, presentó el trabajo que se ha realizado en la comisión de medio ambiente.Destacó que se trabajó en un reglamento oficial que contemple sanciones para quienes realicen acciones que dañen el planeta.Resaltó que la comisión cuenta con árboles para sembrarse en colonias y parques, los cuales se encuentran a disposición de la ciudadanía incluso si se desean sembrar en casas.Destacó además la importancia de contar con campañas que reúnan los aparatos electrónicos que los irapuatenses desechan a fin de evitar la contaminación.Además mencionó que este año se realizó un curso de verano para niños, que busca específicamente enseñar a los menores sobre la ecología y el cuidado de los recursos naturales.Por último recalcó que fueron reforestados más de 10 mil árboles a través de la campaña 'Sembremos conciencia'El regidor David Muñoz destacó que el tema de la seguridad para los irapuatenses no es moneda de cambio, por ello los regidores de la fracción del PRI han votado en favor de todas aquellas iniciativas que busquen el mejoramiento de esta necesidad ciudadana, además de trabajar en la prevención del delito promoviendo el deporte.Además destacó que en el tema deportivo particularmente sobre el paralímpico, se ha exigidoa la federación que se haga responsable del tema.Para beneficiar el turismo en la ciudad, David Muñoz resaltó que se pretenden utilizar los espacios cercanos a la presa La Purísima para impulsar los comercios y restaurantes.Para generar espacios públicos seguros, el regidor declaró que se encuentran revisando las obras que se realizan en la ciudad además de trabajar por conservar en buenas condiciones las existentes.El regidor dpara la constructora del Parque Irekua, la cual hasta la fecha no ha podido entregar la obra en buenas condiciones.Además presentó su postura ante las malas condiciones en las que se encuentra el relleno sanitario de IrapuatoPor su parte el regidor Armando Uribe Valle, dijo queen el ayuntamiento, tiene la facultad de subir los asuntos que requieran ser revisados a ayuntamiento cubriendo las comisiones de seguridad, hacienda, obras públicas, servicios básicos, etc.Resaltó que con la ayuda de sus compañeros los regidores David y Sharon, se ha logrado cubrir las áreas prioritarias de todas las comisiones.El regidor dijo que al igual que sus compañeros considera que la mejora de la seguridad es una necesidad primordial para la ciudadanía y recalcó al igual que David Muñoz que ésta no es moneda de cambio.Además dijo que para mejorar las condiciones de los comerciantes de escasos recursos se pidió brindar un espacio en el mercado para que pudieran comercializar.