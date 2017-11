Usted y los medios

Publicidad

Cómo han pasado los años, cómo han cambiado las cosas… así se escuchaba un bolero escrito por Rafael Ferro y Roberto Livi y cantado por Rocío Dúrcal, allá por el año de 1995. Y, ahora, inmersos, sin misericordia, en el centro del torbellino cibernético, computadoras, tablets, robots, drones, impresoras 3d, teléfonos celulares, y, para acabar, redes sociales, en medio de un especie de aquelarre, nos hacen rebasar la inocencia de la Dúrcal para alcanzar lugares de honor en lo que han dado por llamar la ciencia de la organización efectiva, que fue declarada por Gregory Bateson, epistemólogo y antropólogo, como el más grande mordisco a la fruta del árbol del conocimiento que la humanidad haya dado en los últimos 2,000 años.En lo controversial del suelo patrio, el uso de las herramientas tecnológicas desarrolladas va desde el paroxismo por adquirir la más reciente generación de un iphone, hasta la carencia más absoluta de cualquier artefacto electrónico. Es decir, sabemos que el país vuela en la cúspide etérea de los gurús, y al mismo tiempo transita sobre la canoa superlativa de la escasez extrema. Y se entiende que para los primeros la vida cambia minuto a minuto y para los segundos lo estático es su condena.No en todo hay que creer a pie puntillas. El hombre nuevo y pudiente es el que más cuidado debe tener con las cosas que la vorágine de información entrega. Recordemos que las circunstancias aparecen y se van, pero las consecuencias quedan. Hombre de nuestro siglo ¿sabe usted qué influencia le dejan los medios de comunicación electrónicos en la formación de sus hijos? Jefe absolutista de empresas ¿sabe manejar sin avasallar el poder instantáneo que le dono sobre las personas el teléfono inalámbrico? Y usted bella y espiritual esposa que respeta la sacrosanta imagen de una mesa familiar ¿porqué dejar contestar un teléfono celular cuando se come? Se cuenta por ahí que en una homilía dictada por Rainiero Cantalamessa, sacerdote franciscano capuchino, al cuerpo cardenalicio de Juan Pablo II, un obispo presente veía con insistencia su reloj y se dice que, al término de la predicación, Juan Pablo II acercándose al citado obispo, en voz baja le dijo: “Cuando un hombre de Dios habla del Señor, no hay que mirar la hora”.Hagamos pues un alto en el camino. Todo tiene su tiempo, su espacio, su lugar. Hay que ir con pies ligeros sobre el fango de la novedad para no perder la ruta de la vida cordial.Comentarios a: [email protected]