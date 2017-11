'Gullit', desamparado en Escocia

Publicidad

Sin el cobijo del técnic Pedro Caixinha, los mexicanos Carlos Peña y Eduardo Herrera siguen desamparados en la Liga de Escocia, con el Rangers, escuadra que se impuso hoy por 3-0 al Partick.Para el compromiso de Rangers como local, en el Ibrox Stadium, el "Gullit" Peña no fue convocado por Graeme Murty, para sumar tres semanas sin actividad en la Liga; la última vez que jugó fue el 13 de octubre, donde marcó dos de los tres tantos sobre el St. Johnstone.Y todo parece indicar que su tiempo está más que contado. Tanto aficionados como la prensa escocesa se han desatado en duras críticas contra el ex jugador del León.Por otro lado, Eduardo Herrera permaneció en el banco de suplentes, y pese a que los ‘Gers’ dominaban en el marcador desde los 47 minutos, el delantero no fue opción.Sin embargo, el ex jugador de los Pumas podría tener ligeras esperanzas de seguir con su sueño europeo.Constantemente, la imagen del atacante mexicano es utilizada para los compromisos comerciales del club.