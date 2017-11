Publicidad

Gustavo Díaz dejó las cosas en claro en el caso de la separación del primer equipo de Leonel López, “el rendimiento de él, no está siendo bueno”.El “Chavo”, señaló que Leonel fue mandado a jugar a la segunda división del Cub León, por un tema de bajo rendimiento e indisciplina.“Lo de Leo es multifactorial, no solo es tener calidad, sino que a veces también hay que entrenar bien, hay que descansar, y hay muchos factores que no se están cumpliendo”, dijo Díaz en rueda de prensa tras la derrota del León en Tijuana.“Yo en lo único que me fijo es en el rendimiento, y el rendimiento de él no está siendo bueno , en los entrenamientos y tampoco en el partido”, agregó.Díaz dijo que por oportunidades, no ha quedado, pues ante la poca rotación del equipo, Leonel López ha tenido sus chances.“Me puedas decir que ha tenido pocas chaces, pero las chances te las ganas el día a día”, dijo. “Se habló con él (directiva y cuerpo técnico), y no encontramos una respuesta, luego nos vamos a temas extra deportivos, donde no está cumpliendo, y así es difícil tenerlo en el plantel”.El entrenador felino, explicó que en el club nadie tiene las puertas cerradas.“Él puede recapacitar eso y tiene las puertas abiertas para tener una oportunidad, pero creo que el club es tan grande que no hay ningún futbolista que pase por encima de la institución”, sentenció.