Tigres demanda al Cruzeiro ante la FIFA

Publicidad

Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) tuvieron que acudir a la FIFA para demandar al Cruzeiro de Brasil por el adeudo de dos millones de dólares en la venta del futbolista Rafael Sóbis, en junio del 2016.Al conjunto brasileño se le vencieron los plazos para liquidar el traspaso, es por eso que los felinos recurrieron al organismo para reclamar el pago del adeudo.El portal Glopoesporte señala que Breno Tannure, abogado del Cruzeiro, confirmó la demanda pero mencionó que no existe resolución alguna del caso, aunque deberán responder en la parte económica para no tener problemas en cuestiones deportivas.El caso de Sóbis no es el único problema del equipo de Belo Horizonte ante el máximo organismo del fútbol, también el del uruguayo Giorgian Arrascaeta y el ecuatoriano Luis Caicedo.