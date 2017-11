Disfrutan miles a la 'MS'

Publicidad

La noche del viernes, donde sus miles de seguidores disfrutaron de los grandes éxitos de esta agrupación.Previo a la aparición de los 16 miembros de la MS, las pantallas del escenario mostraron imágenes que abarcaban los 14 años que llevan de trayectoria, desde sus inicios como una banda emergente, hasta la actualidad, donde disfrutan de un enorme éxito a nivel nacional, tras esto, aparecieron en pantalla los integrantes de la banda, preguntándole a la gente si estaban preparados para bailar y pasarla bien.La audiencia leonesa sacó sus mejores pasos al ritmo de la música de esta banda sinaloense, quienes tomaron el escenario en punto de las 11 de la noche entre gritos de emoción por parte de la audiencia. Antes de comenzar a cantar, la banda dijo estar contenta de estar de vuelta en la ciudad del calzado.fue la canción con la que dio inicio la fiesta, poco después de las 11:30 de la noche, este cover llevado a la fama por la MS fue coreado fuertemente por sus fans.fue la segunda canción del conjunto musical, y a partir de ahí la gente no dejó de corear, cantar y bailar al ritmo de la banda.La pista de baile se llenó una vez que comenzó a sonar “Cacahuate pistache”, el buen ritmo se contagió a lo largo de toda la audiencia quienes inmediatamente corrieron para sacar a relucir sus mejores pasos., entre estas nuevas canciones están, “no me pidas un tiempo” y “la mejor versión de mí”, los miles de asistentes disfrutaron de estas dos nuevas piezas musicales.Los de Sinaloa saben bien que gran parte de sus fans son mujeres, por lo que les dedicaron el tema “las cosas no se hacen así” para el júbilo de las presentes,dijo Alan Ramírez, vocalista de la agrupación.Entre los grandes éxitos que sonaron la noche del viernes destacan “el patrón”, “a mi me está doliendo”, “qué bendición”, “este amor”, “te hubiera dicho que no”, entre otras. Después de casi dos horas de duración, la Banda MS se despidió de sus miles de fans leoneses con ganas de venir a tocar una vez más.