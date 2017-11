Niega Bárbara Botello obra 'mal hecha'

Publicidad



“No es posible que permitan el tráfico de vehículos pesados en la zona, tampoco es posible que lleven meses arreglando unos adoquines y no puedan terminar y menos es posible la desatención y falta de mantenimiento de las obras”, añade la legisladora.



“Esta administración se ha convertido en la maestra de las excusas. La falta de liderazgo e interés provoca el deterioro de instalaciones y obras así como retrasos monumentales en el desarrollo de obras como Mariano Escobedo y los paraderos del SIT.

Esta administración tiene en un caos total a la ciudad, esos panistas que presumían experiencia en el gobierno han sido dominados por los egos y el desinterés por la sociedad”, subraya Bárbara.



“La sociedad se los demandará por que ya están cansados de que sólo culpen a la pasada administración de su trabajo mediocre cuando ya están en la recta final de su gobierno”, apunta.



“Es muy importante para la ciudad no sólo terminar las obras en los tiempos proyectados, sino también con la calidad y los costos convenidos originalmente.



“Algo no se planeo adecuadamente en esta obra. Ya hay un deterioro del pórfido que se colocó y al desprenderse dañan las viviendas porque los mismos automóviles al paso las disparan contra las casas rompiendo vidrios”.



“La actual administración ha invertido mucho en reparar baches, y realizar obras, sin embargo de todo culpan a la pasada administración, en eso se les ha ido en vez de trabajar por el bien social. Se ha caracterizado por ser una administración mediocre que sólo acusan y señalan pero no resuelven nada, ni proponen”, añadió Verónica

