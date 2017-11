DENGUE, ACEPTACIÓN

Publicidad

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz, aceptó ayer ante 20 diputados locales que hay una epidemia de dengue que los tiene frente a una situación preocupante con un estimado de 15 mil casos.Flanqueado por los delegados del IMSS y el ISSSTE, Sergio Santibáñez y Cándido Pérez, y todo su equipo directivo de la SSG, Díaz aseguró que tienen los recursos económicos para enfrentar el brote.Lo que no respondió fue la pregunta de la diputada local Verde, Beatriz Manrique: ¿qué pasó para estar como estamos? Se ve que no quieren buscar culpables, pero alcanzó a darle un raspón a los municipios. Y a la prensa.La presencia del secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, en el Congreso del Estado, hizo lo que nunca: juntó a 20 de los 36 diputados locales en una cita convocada por la Comisión de Salud. De todos los colores piden explicaciones, datos, estrategias, un buen ejercicio de lo que debiera ser la labor de fiscalización del Poder Legislativo que, lamentablemente, no se replica muy seguido en otros temas.Betty Manrique Guevara, la diputada local del Verde que solicitó la comparecencia, fue insistente en la pregunta de qué pasó, si el año pasado sólo hubo 41 casos de dengue, en 2015 tres, en 2014 nueve, 64 en 2013 y solamente uno en 2012. No hubo una respuesta directa sobre las causas y responsables. Pero el funcionario dejó entrever algunas respuestas que dan luz sobre el problema.Al cuestionamiento de por qué no declarar una alerta epidemiológica el Secretario puntualizó: “Los recursos los tenemos, sí es brote, epidemia, alerta, estamos ante una situación que es preocupante y que tenemos que enfrentar todos”. Aunque no todo se resuelve con presupuesto sino con prevención, y esa chamba toca a todo el sector Salud, a los gobiernos municipales y a los ciudadanos descacharrizando.Díaz Martínez no acusó a nadie de las altas cifras pero lanzó esta frase: “Yo pregunto si el tema de la descacharrización también lo debo de atender, con todo gusto lo hago como lo he hecho”. El jefe de la Jurisdicción de León, Antonio Escobar Rodríguez, presumió la estrecha relación con el Municipio, pero el dardo del Secretario dejó la duda sobre si León, Celaya, y Juventino Rosas arrancaron tarde con esas acciones.Sergio Santibáñez Vázquez, delegado del Seguro Social, planteó la conveniencia de una ley de prevención y control del vector que clarifique la coordinación entre las autoridades ante un mosquito que puede transmitir diversas enfermedades y que ha llegado para quedarse en Guanajuato. En Veracruz ya existe, y entre otras cosas castiga a quienes no dan acceso a las visitas sanitarias en sus domicilios.El secretario de Salud federal, el doctor José Ramón Narro Robles, estará en Guanajuato capital este lunes para dictar una conferencia magistral a las 18:00 horas en la Universidad de Guanajuato (UG). Una buena oportunidad para conocer su opinión sobre la epidemia de dengue que azota a la entidad.La presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, Rocío Naveja Oliva, participó ayer en la reunión de la Red Nacional de Mesas de Seguridad celebrada en Tampico, Tamaulipas, convocada por la organización México SOS, fundada por Alejandro Martí García y coordinada por Orlando Camacho.La anfitriona de la reunión fue la Mesa de Seguridad de Altamira-Madero-Tampico y la encabezó el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca. El modelo tamaulipeco llama a la reflexión sobre si el organismo leonés debe evolucionar a metropolitano. Un objetivo central de la cita fue el de la creación de una Comisión Ejecutivo de la Red Nacional para unir esfuerzos y generar iniciativas de impacto.El senador y aspirante del PRI a la candidatura a Gobernador, Gerardo Sánchez García, visitó ayer el Hospital Regional del ISSSTE, en León, para entregar 10 sillas de ruedas. En su cuenta de Twitter se refirió también a la entrega de ambulancias y uniformes, aunque eso ya era con recurso del Instituto. En entrevista anunció que en noviembre aportará el 20% de su jugosa dieta para más sillas de ruedas.Confirmó que prepara para el 15 de noviembre su informe de labores en el Auditorio del Estado, en donde querrá dar otra prueba de músculo respecto al control de la estructura tricolor rumbo al 2018.En Guanajuato capital, Ciudad Patrimonio, el alcalde Edgar Castro Cerrillo por fin pudo sacar con la mayoría de su Ayuntamiento la solicitud de un crédito por 150 millones para construir un estacionamiento de cuatro niveles, para 507 autos y 41 autobuses, en los terrenos de la ex Estación del Ferrocarril.Es una obra de la que nadie discute su urgencia, el “pero” es una deuda que será heredada. Para eso el Municipio tiene una respuesta: se pagará solo, pues será la tercera fuente de ingresos, sólo detrás del Predial y del Museo de las Momias. Sus cálculos dicen que si la tarifa por hora es de 10 pesos la construcción se pagará en unos 13 años. Ahora falta que el Congreso del Estado dé luz verde al crédito.El otro megaestacionamiento que empuja el Alcalde que aún sueña con la reelección, es el subterráneo dentro del cerro de San Miguel con capacidad para 810 autos y un costo estimado de 250 millones de pesos. En ese caso todavía realizarán otras mesas de trabajo para analizar su viabilidad y definir si le entran o no.Después del encontronazo de hace un año del Alcalde con el gobernador Miguel Márquez Márquez por la sorpresiva noticia de llevarse la arrancada del Rally a la Ciudad de México, ayer aparecieron juntitos para anunciar que para 2018, en el cumpleaños 15 de este evento internacional, todo regresa a la normalidad. La incertidumbre es sobre el futuro del Rally pues se cumple el contrato con el Gobierno de Guanajuato.El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, y una comitiva de su gabinete y líderes de Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial de esa entidad, visitaron Guanajuato para reunirse con el gobernador Miguel Márquez y su equipo.Realizaron un recorrido por Guanajuato Puerto Interior para conocer el desarrollo estratégico y la vinculación de industria e instituciones educativas.“Es un ejemplo a nivel nacional para las entidades federativas, como un centro de visión estratégica y de certeza para los inversionistas”, dijo el Mandatario de Durango sobre Guanajuato.