Alteraron también su acta de defunción por dengue

el Gobierno no quiera reconocer estas muertes por dengue.



“Nosotros tuvimos para pagar un estudio y saber qué era, pero otra pobre gente que no tiene, tiene que esperar a que le hagan el favor de atenderlos, pasarse horas en el Seguro sintiéndose mal. ¿Por qué no ponen lo que fue?, ¿son órdenes del gobierno que tapen las defunciones? Yo estoy muy enojada, no tendría porque estar ahorita sola”, manifestó Rafaela.



un doctor que estaba de guardia aceptó que lo que padecía Juan Manuel era dengue hemorrágico

les dijeron a sus familiares que pasaran a despedirse de él porque estaba por morir.



“Yo estuve llamando mucho tiempo atrás porque no pasaban a fumigar, cuando en otros años pasaba la camioneta, este brillaron por su ausencia”, reprochó Rafaela.



“Tanto quieren ahorrar y no aceptaban hasta que de a tiro se vino la epidemia, empezaron a venir las camionetas. Y tanta gente sufriendo por el dengue, va uno al Seguro y no hayas por dónde pasar, porque está el tiradero de gente ahí en Urgencias y afuera lleno”, reprochó.



“Y todo porque el gobierno quiere ahorrarse el dinero, yo estoy muy molesta y como este caso hay muchos, que mueren por dengue y en el acta de defunción no dicen, porque quieren ocultar, no se vale.



“Yo no los quiero aquí nada más, que fumiguen toda la ciudad bien, como es, que se gaste lo que se tenga que gastar, al final es dinero de nosotros, son nuestros impuestos, no es de bolsa de ellos. ¿Están guardando para sus campañas?, ¿por eso no quieren gastar y recortando presupuestos donde no se debe?”, añadió.



