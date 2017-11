Piden que Pemex explote 'tesoro' hallado en Veracruz

Publicidad



Legisladores de Izquierda exigieron queempresa Productiva del Estado, sea la queLa senadora Dolores Padierna advirtió del riesgo de que se licite el proceso de extracción a una empresa privada, luego de que Pemex realizó la exploración y confirmó que hay reservas en la zona.Consideró difícil que la empresa no opte por una asociación pública privada, toda vez que sus condiciones financieras le impiden realizar inversiones importantes.La ex perredista señaló que luego de años de exploración,El diputado del PRD Jesús Zambrano cuestionó que en el anuncio del Presidente Enrique Peña Nieto no quedó claro quién va a hacer el trabajo de extracción.El vicecoordinador perredista manifestó que la grave situación financiera de la empresa puede impedir que sea la encargada de realizar los trabajos de exploración.La coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle, señaló que por más de 10 años se hicieron exploraciones entre Tierra Blanca y Cosamaloapan, por lo que tendría que ser la empresa pública la que tendría que hacer la extracción.Exigió seriedad al Presidente Peña Nieto, porque sus antecesores también hicieron anuncios sobre expectaciones hallazgos que luego no lo fueron.Recordó que Felipe Calderón anunció grandes reservas en el canal de Chicontepec y Vicente Fox, en Coatzacoalcos, proyectos, dijo, que tuvieron un alto costo y pocos beneficios.Tanto Nahle como Padierna cuestionaron que Peña Nieto hiciera el anuncio de un nuevo pozo sin responder nada sobre la información de la Auditoría Superior de la Federación acerca de que Pemex pagó 61 por ciento más a Odebrecht por los trabajos por obras de aprovechamiento de aguas residuales en la planta de Tula.Padierna considero que se hizo un anuncio espectacular para desviar la atención del caso Odebrecht y del estado de inanición en que está Pemex.