Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La temporada de videojuegos continua alta con disparos a toda velocidad, con una ligera dosis de heroísmo y más aventuras intergalácticas. Hay de todo un poco en noviembre, pero sobre todo, diversión.Vive la Segunda Guerra Mundial en primera persona al recorrer Europa para escribir la historia. También cuenta con el modo cooperativo Nazi Zombies, que mostrará una historia de terror para los fans.03 de noviembre en PS4, Xbox One y PC.Clasificación M.$1,104 en amazon.com.mxPisa el acelerador a fondo y compite contra los mejores conductores en las calles para vengarte de La Casa, una malvada organización que controla los casinos e incluso a la policía de la ciudad.10 de noviembre en PS4, Xbox One y PC.Clasificación T.$850 en amazon.com.mxEl tiempo y espacio de diferentes mundos de Marvel convergen en Chronopolis, un mundo abierto que podrás explorar con Spider-Man 2099, Cowboy Capitán América y Groot, entre una gran variedad de personajes.17 de noviembre en PS4, Switch, Xbox One y PC.Clasificación E.$900 en amazon.com.mxLa región de Alola te invita a descubrir las nuevas transformaciones de Solgaleo y Lunala, los pokémon legendarios que acompañarán al resto de los 400 monstruos de bolsillo que podrás capturar en esta nueva aventura.17 de noviembre en Nintendo 3DS.Clasificación E.$900 en amazon.com.mxDescubre con el modo campaña lo que ocurrió justo después de El Regreso del Jedi de la mano de la comandante Iden Versio en este shooter de tercera persona al controlar a nuevo e icónicos personajes de la saga y pilotea naves para enfrentar a tus enemigos.17 de noviembre en PS4, Xbox One y PC.Clasificación M.$1,100 en amazon.com.mxOTRAS FECHAS