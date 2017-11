Publicidad

El Celaya CD definirá el primer lugar del torneo de Ascenso MX en la fecha 15, en el último partido del torneo regular ante Alebrijes que se disputará en el estadio Miguel Alemán.Si los Toros vencen a Alebrijes se asegurarían el primer lugar de la división.Durante la jornada 14 Alebrijes y Juárez no lograron sacar victoria en sus respectivos encuentros, Celaya sí sumó ante Leones Negros y terminó en la cima de la tabla general con 25 puntos y una diferencia de más seis goles.Celaya tiene toda la estadística a su favor, en el actual certamen de ascenso no ha conocido la derrota en el Miguel Alemán Valdés y ante Alebrijes el último encuentro fue a favor de Celaya en casa.En caso de una derrota o empate, Celaya podría caer algunos peldaños, pero no sale de zona de clasificación, ahora busca definir en qué lugar terminar y tiene posibilidad de ser el superlíder.