Publicidad



“Señalaba la urgencia de que el periodismo crítico no fuera oprimido ni erradicado, porque era trascendental para construir una sociedad más justa, equitativa y libre de corrupción”, recordó la joven periodista Vanessa Rivera.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tras una difícil lucha contra el cáncer, el profesor Florencio López Ojeda un hombre de letras y de lucha social, falleció la tarde de ayer a sus 76 años en Celaya.Nacido en octubre de 1941, en San Lázaro Etla, Oaxaca y de orígenes Zapotecas, Florencio López dedicó toda su vida a la docencia, desde los 21 años comenzó a impartir clases a quienes más lo necesitaban en su tierra natal.Fue a sus 25 años que llegó a la ciudad de Celaya, luego de que decidiera huir junto con la mujer que más tarde se volvió su esposa y con la cual tuvo a cuatro hijos, iniciando así su carrera como maestro.Con el apoyo de su mujer fundó el Complejo Educativo Ignacio Allende, continuando así una trayectoria en la educación y luego en la política en Celaya.López Ojeda fue regidor del Ayuntamiento de Celaya, posteriormente Director de la Casa de la Cultura, director de la Universidad Pedagógica Nacional y dueño y director del Complejo Educativo Ignacio Allende.Además lideró por 18 años el Movimiento Ciudadano Celayense, velando por las víctimas y los deudos de las explosiones del 26 de septiembre de 1999, mejor conocido como “Domingo Negro”.Su liderazgo ayudó a que cientos de familias recibieran la ayuda necesaria del gobierno tras las explosiones y a pesar de que con el paso de los años la tragedia ha ido quedando en el olvido de muchos, él siempre estuvo presente para que no se olvidara.A pesar de su enfermedad, este año todavía se preocupaba por conmemorar el 18 aniversario de las explosiones de Celaya, sin embargo no pudo trabajar con el mismo empeño que en años pasados, notándose su ausencia, ya que apenas cerca de 70 personas asistieron a recordar la tragedia.El Profesor Florencio era un hombre que creía en el periodismo, colaboró durante los últimos cinco años en am con su columna Diario de un Lector . Era una persona convencida de la importancia del periodismo crítico.“Me exhortó a seguir esa línea del periodismo crítico y libre de compromisos, y a leer a seguirme documentando para conocer el contexto y ser parte de las personas que tienen la posibilidad de cambiar el rumbo. Confiaba mucho en que personas como nosotros (jóvenes periodistas) hiciéramos la diferencia”, agregó Rivera.También comentó que a López Ojeda le preocupaba mucho que “Celaya saliera de la sumisión en la que la hundieron los últimos gobiernos. No decía que fueran un partido determinado, hablaba de malos liderazgos y desinteresados en el bienestar de la ciudad y de la gente”.López Ojead aportó siempre en sus colaboraciones parapropuestas de solución a los problemas de inseguridad, falta de educación y de cultura.Pablo López, hijo de Florencio, comentó que su podre siempre quiso compartir su amor por la lectura y crear conciencia en la ciudadanía, principalmente los más jóvenes para que no vieran su futuro entorpecido por las malas intenciones de alguien más.Llevándose así la mejor herencia que le pudo haber dejado, el amor por enseñar y la determinación por lograr todo lo que se propusiera, recordando el gran hombre que siempre fue.“Recuérdenlo como realmente fue; un gran hombre, gran padre, gran maestro y por supuesto un gran amigo”, comentó Carlos Derramadero durante su funeral.Sus restos son velados en la funeraria Latinoamericana donde permanecerán hoy hasta la una de la tarde.Todos los que colaboramos enenviamos nuestras más sentidas condolencias a toda la familia de nuestro colaborador.Descanse en paz, profesor Florencio López Ojeda.