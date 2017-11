Turista regatea precio de un té y la persiguen con piedras y palos: Video

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Unafuetrascuando paseaba por las famosas. Según declaraciones de, ella se quejó porque al preguntar cuánto era, la vendedora le dijo que 150 rupias () y no 50 (9 pesos),"Cuando me levanté para pagar me dijo que eran 150 rupias. Le pregunté de nuevo y lo repitió, así que", comenta.Pero. Posteriormente los siguió durante varios minutos"Ustedes ingleses son ricos,", le decía la residente a la turista mientras esta sólo ofrecía disculpas.El video se difundió rápidamente en redes sociales, aunque. En todo caso, los internautas han recalcado quecon los habitantes de sitios remotos.