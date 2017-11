Actriz narra cómo escapó del acoso de Steven Seagal

Julianna Margulies tuvo una terrible experiencia de acoso de parte de Steven Seagal, cuando ambos trabajaron en la cinta Furia Salvaje, de 1991.



La protagonista de The Good Wife, quien por aquel entonces contaba con 23 años, contó cómo logró escapar de la habitación de Seagal, luego de que una directora de casting la persuadió para que fuera a ver al actor a un hotel porque éste deseaba repasar una escena de la cinta.



Dijo que cuando llegó, Seagal estaba armado con una pistola.



“Llegué al hotel más o menos a las 22:40 horas. Él estaba solo y se aseguró de que yo viera su arma, y yo jamás había visto un arma en la vida real.



“Salí de ahí ilesa Nunca fui violada y nunca fui lastimada. No sé cómo salí de aquella habitación de hotel”, aseguró.

Margulies tomo eso como una “una trampa” de parte de la encargada del casting y esa experiencia le enseñó que nunca debería llegar sola a reuniones privadas.



“Debido a mi experiencia con Steven Seagal en aquella habitación, que fue espantosa, me negué a reunirme con Harvey Weinstein en su habitación de hotel cuando otra mujer me llevó, diciendo, ‘definitivamente conseguirás (una) prueba de cámara’”.



Recordó que Weinstein intentó atraerla a la suite de un hotel, a través de una asistente para hablar de un papel en una película para la que había hecho audición.



Pero como no quiso ser tomada por sorpresa, llegó acompañada de la asistente en cuestión, por lo que al tocar a la habitación del productor, éste se molestó al ver que no estaba sola y la despidió con un portazo.



