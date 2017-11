Un standupero triste detrás del escenario

Publicidad

Para el standupero Carlos Ballarta hacer lo que le gusta le resulta una tarea difícil y aunque la gente cree que ellos todo el tiempo son relajistas o están riendo no conocen el otro lado de su rostroEn entrevista con EL UNIVERSAL al concluir la conferencia donde anunció su presentación por primera vez en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el próximo 17 de noviembre, Ballarta platicó que quienes como él se dedican al stand up todo el tiempo están deprimidos, enojados o tristes“La misma carrera que elegiste te va dando sentones; cuando crees que ya la hiciste, subes al escenario, te va mal y te vuelves a decir la estás cagando… sientes una pena constante contigo mismo, por improvisar, por escribir más material, de poder hacer el chiste mejor que otros comediantes, es un constante combate contigo mismo y con los demás, pero en competencia sana”Reiteró que, quienes hacen comedia, aunque a veces rían, casi están muy tistes, muy enojados y más “por estas depresiones que son las que te hacen tomar una perspectiva de por qué suceden algunas cosas, que son las que te hacen tomar una perspectiva de por qué esto o lo otro y lo que más nos gusta es ese disgusto que vas a desmenuzar en un tema de lo absurdo en cuanto ves la reacción de risa de la gente”Al preguntarle si consideraba que los actores Héctor Suárez Gomís y Héctor Suárez podrían también estar deprimidos o tristes como él, señaló que lo desconocía“Esos grandes comediantes algo han de tener pero no me parece que estén muy cómicos, a mí como comediante me entristecen muchas cosas, creo que sí aplica en caso general a todos los comediantes lo que dije, entre más chistoso más destrozado estás por dentro”De su presentación en el teatro Esperanza Iris, donde llevará su espectáculo Furia ñera, comentó que éste sólo tiene el título picoso y ya estaba deseoso de presentarlo en la Ciudad de México porque él hace tiempo que vive en GuadalajaraSu espectáculo ya lo presentó en la Carpa Astros y ahora le agregará otras cosas, ya que recientemente se convirtió en padre y a la paternidad le dedicará un capítulo dentro de su espectáculo, en el cual lo acompañarán sus amigos Germán Gallardo y Edgar Pineda