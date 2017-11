Briseño es titular en derrota de Feirense

Publicidad

El conjunto del Feirense, con el defensa mexicano Antonio Briseño, sufrió su segunda derrota seguida en la Liga de Portugal, tras caer por la mínima diferencia de 1-0 ante MarítimoEn hostilidades de la jornada 11 de la Primeira Liga, los Fogaceiros trataban de hacer pesar su localía en el Estadio Marcolino de Castro, pero al final se quedaron con las manos vacíasAntes del descanso, Ricardo Valente, al minuto 45, conectó la pelota de volea con zurda para hacer un buen gol en una acción de saque de banda, donde el “Pollo” Briseño rechazó al centro y se quejó de una posible falta de un contrarioIncluso tras ver el balón en el fondo de las redes el reclamo del mexicano y compañía no se hizo esperar, pero la queja no cambió el gol favorable para el MarítimoEl campeón del mundo sub 17 en México 2011 disputó los 90 minutos del encuentro de manera aceptable más allá del gol en contra y siguió con su actividad en esta su primera aventura en el futbol lusitanoBriseño, ex de Tigres y Veracruz, fue amonestado en el tiempo agregado (90+6) y por tercera ocasión en la Liga de Portugal fue titular, antes jugó contra Boavista y la semana anterior ante el campeón Benfica, la mala fortuna es que en los tres duelos Feirense cayó 1-0Con esta nueva derrota, la escuadra dirigida por Nuno Santos se quedó con 11 unidades en igual número de partidos celebrados en la máxima categoría del balompié portuguésMarítimo, por su lado, sumó 22 puntos en el quinto escalón