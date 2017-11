En Pumas se esconden tras fracaso en Liga MX

Publicidad

Finalizado el partido contra Santos (2-2), los Pumas no ocultaron la frustración de ser últimos del Apertura 2017No respondieron a los medios de comunicación, se les cae la cara de vergüenzaEn el camino hacia el autobús, los jugadores bajan la mirada para ignorar a la prensa, como Josecarlos Van Rankin, Gerardo Alcoba, Alfredo Saldívar y Jesús Gallardo, quien fuera autor del empate definitivo y que en las próximas horas reportará con la Selección de MexicanaJesús Gallardo, seleccionado nacional, ignora a la prensapictwittercom/Vlm23s5BBJ — Universal Deportes (@Univ_Deportivo) 5 de noviembre de 2017 El único que dio la cara por el equipo fue Pablo Barrera, quien confía en el despertar de Universidad en la siguiente campaña"Demostrar por la gente, la familia y la institución, en este partido no se jugaba nada", dijoDe igual modo, Barrera recalcó el fracaso de los auriazules en el torneo, pero lo que se hizo para rescatar un punto frente a Santos le gustóLe da esperanza"Sí (es un fracaso", pero en el equipo regresó la confianza, íbamos perdiendo y sabíamos que se podía remontar"Respecto a integrantes de una porra auriazul, que increpó a futbolistas en un video que se hizo viral, Barrera se limitó a mencionar que es respetuoso de la opinión ajena"Sólo le digo a la gente que nos apoyen es respetable lo que piensan, de que quieren lo que es más importante: que el jugador salga al campo, porque sólo los resultados son los importantes", atizó antes de abandonar el Olímpico Universitario"Todos los equipos tienen rachas así, hay que darle vuelta a la página y estar mentalizados de que no queremos un torneo como éste"Pablo Barrera, tras el empate de #Pumas ante #Santos pictwittercom/SC93fajlWs — Universal Deportes (@Univ_Deportivo) 5 de noviembre de 2017